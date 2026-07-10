Baleares triplica la inversión en bonos comerciales y pone en marcha una segunda tanda ante la elevada demanda y entre los establecimientos que ya han agotado la asignación inicial, con el objetivo de que los comercios con más atracción de público puedan continuar ofreciendo descuentos hasta el final de la campaña, previsto para el 31 de julio.

La redistribución se llevará a cabo entre los establecimientos que ya han agotado sus bonos. En esta segunda fase, cada establecimiento recibirá una nueva asignación de bonos en función de la isla donde esté ubicado. En concreto, 190 bonos en Mallorca, 233 en Menorca, 233 en Ibiza y 253 en Formentera.

Desde la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía han recordado que esta edición de los bonos ha multiplicado por tres el presupuesto destinado a la campaña con respecto al año anterior (de 1,2 a 3,8 millones), lo que refuerza el compromiso del Govern con el comercio de proximidad y con la dinamización de la actividad económica del archipiélago.

La respuesta de la ciudadanía ha superado las expectativas. De los 189.175 bonos asignados inicialmente a los establecimientos adheridos que no pertenecen al sector de la alimentación, solo quedan 2.458 por consumir. Además, 743 establecimientos, es decir, más del 60% de los comercios adheridos, ya han agotado completamente la disponibilidad de bonos.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que los datos confirman que los bonos cumplen plenamente su objetivo de dinamizar el comercio local e incentivar el consumo en nuestros establecimientos. «Hemos triplicado el presupuesto porque creemos en esta herramienta y los resultados demuestran que es una apuesta acertada», ha afirmado.

Superadas las expectativas

El conseller ha subrayado que la respuesta está superando todas las expectativas, razón por la que se ha puesto en marcha la segunda fase, en la que se redistribuyen los bonos para que lleguen a los comercios que continúan registrando una demanda elevada.

«Queremos aprovechar hasta el último euro disponible y continuar generando actividad económica en todas las Islas».

Hasta ahora, la iniciativa ha generado 6,53 millones de euros en ventas a los comercios adheridos, con un retorno de 2,7 euros en compras por cada euro destinado a los bonos.