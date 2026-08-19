Aparatoso accidente en Palma: un coche se estrella tras perder el control en la Vía de Cintura y provoca retenciones kilométricas

Un aparatoso accidente de tráfico registrado a primera hora de este miércoles ha vuelto a colapsar la Vía de Cintura de Palma, provocando importantes retenciones de más de cinco kilómetros en uno de los puntos con mayor densidad de tráfico de la red vial balear.

El suceso se ha producido concretamente sobre las 07:00 horas a la altura del Ocimax, donde un vehículo se ha estrellado tras perder el control por causas que aún se investigan, quedando completamente tendido en mitad de la calzada e interrumpiendo el flujo normal de la circulación. Según las primeras informaciones disponibles, no se ha visto implicado ningún otro turismo en el siniestro.

Como consecuencia directa del vuelco, las colas de vehículos se han ido formando con rapidez a lo largo del carril afectado hasta alcanzar la incorporación desde la autopista de Llucmajor. También hay retenciones en los accesos a la Ma-20 desde la autopista de Inca y la carretera de Manacor.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado con celeridad varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico, quienes se han encargado de gestionar la circulación en la zona y tratar de aminorar las largas esperas.

Asimismo, una ambulancia ha acudido al punto del incidente para prestar primera atención médica al conductor afectado, aunque por el momento no ha trascendido información oficial acerca de su estado de salud ni de la gravedad de sus lesiones.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes tomadas en el lugar del accidente, el turismo ha sufrido graves daños materiales, especialmente concentrados en la parte delantera tras el fuerte impacto registrado antes de quedar inmovilizado sobre el asfalto.