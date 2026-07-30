Colocar una cinta amarilla en el pomo de la puerta de tu casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Aunque puede parecer un gesto menor, parece que en los últimos tiempos, y sobre todo debido a las redes sociales, son muchas las personas que se dedican a poner lazos amarillos en los pomos de las puertas. No es un gran cambio a nivel decorativo o estético en la casa, pero lo cierto es que esa cinta amarilla en la puerta de la entrada tiene un simbolismo profundo o una intención especial que pocos conocen.

A simple vista no deja de ser un trozo de tela atado al pomo o al picaporte. De hecho, quien no conozca su significado probablemente lo vea como algo puramente decorativo. Sin embargo, para quienes siguen este tipo de prácticas, no es un gesto al azar ni algo sin importancia.

Detrás hay una idea bastante sencilla y es que utilizar elementos visibles para representar un cambio o reforzar una intención. En este caso, la entrada de la casa se convierte en el punto clave. No es casual que se haga ahí y no en otra parte.

Colocar una cinta amarilla en el pomo de la puerta de tu casa

La cinta amarilla no tiene un único significado universal, pero sí está asociada a una serie de ideas bastante extendidas. El color, en este caso, juega un papel importante. El amarillo suele relacionarse con conceptos como la energía, el optimismo o la sensación de avance.

Por eso, muchas personas lo utilizan como una forma de marcar un momento concreto. No tanto porque vaya a provocar un cambio por sí mismo, sino porque sirve como recordatorio de lo que se quiere conseguir. Algo parecido a cuando alguien escribe un objetivo y lo deja visible. En este sentido, la cinta funciona más como un símbolo personal que como un ritual rígido. Hay quien la coloca pensando en mejorar su situación económica, quien lo hace en un momento de cambio laboral o quien simplemente busca empezar una etapa con otra actitud.

Por qué se coloca en la puerta y no en otro sitio

La ubicación no es aleatoria. La puerta principal tiene un significado especial en muchas tradiciones porque es el punto de entrada al hogar. Es el lugar por el que se accede y, en cierto modo, donde empieza todo lo que ocurre dentro. Colocar algo ahí tiene un componente práctico: es visible cada día. Pero también simbólico, porque se interpreta como una forma de “recibir” lo que viene de fuera. En este caso, se asocia con la idea de abrir la puerta a nuevas oportunidades o a una etapa distinta.

Aunque no todo el mundo le da ese valor, sí es cierto que muchas de estas prácticas coinciden en lo mismo: la entrada de la casa es uno de los espacios más importantes a nivel simbólico.

Qué dicen quienes lo practican

Más allá de teorías o tradiciones, hay un punto interesante en cómo lo explican quienes lo hacen. No suelen hablar de cambios inmediatos ni de resultados concretos, sino más bien de sensaciones.

Algunas personas cuentan que les ayuda a mantener el foco en lo que quieren mejorar. Otras lo ven como una forma de romper con una etapa anterior, sobre todo cuando hay cambios personales o laborales de por medio. También hay quien lo utiliza sin darle demasiada trascendencia. Simplemente les gusta la idea de tener un elemento visible que represente algo positivo. En ese sentido, funciona casi como un gesto motivacional más que como una creencia estricta.

Cómo colocar la cinta amarilla paso a paso

No hay una única forma correcta de hacerlo, pero sí hay algunos puntos en los que suele coincidir la mayoría de la gente que sigue esta práctica. Lo primero es elegir una cinta de tela amarilla que esté en buen estado. Puede parecer un detalle menor, pero se suele insistir en que el objeto represente algo cuidado, no algo improvisado o deteriorado.

Después, se coloca en el pomo, en el picaporte o en cualquier parte visible de la puerta principal. No hace falta que tenga una forma concreta, basta con que quede bien sujeta y que no pase desapercibida. Algunas personas aprovechan ese momento para pensar en aquello que quieren cambiar o mejorar. No es obligatorio, pero sí forma parte de la idea de darle un sentido al gesto.

Cuándo cambiarla y por qué hacerlo

Con el tiempo, la cinta puede desgastarse, perder color o simplemente dejar de tener el mismo significado para quien la puso. En esos casos, es habitual sustituirla por una nueva. También hay quien prefiere cambiarla en momentos concretos, como el inicio de un mes, un cambio de estación o el comienzo de una etapa personal. No es una norma fija, pero sí una forma de reforzar esa idea de renovación. Y en cualquier caso, lo importante no es tanto la frecuencia con la que se cambie, sino que el gesto siga teniendo sentido para quien lo hace. Cuando deja de tenerlo, simplemente se retira.