Adiós a las sombrillas aparatosas: Lidl tiene la tienda de playa desplegable con protección UV 30 que no pesa nada

El mes de agosto arranca el sábado y muchos son los que por fin van a tener vacaciones, con la playa en mente y aunque seguramente ya cuentan con todo lo necesario para disfrutar al máximo, lo cierto es que a veces esto puede convertirse en un pequeño suplicio. Entre la sombrilla, la nevera, las toallas y el resto de cosas, hay días en los que parece que uno se muda directamente a la arena. Y lo peor suele ser lo mismo de siempre: montar la sombrilla, clavarla bien y conseguir que no salga volando al primer golpe de viento. Por ello cada vez están más de moda las tiendas de playa, con Lidl contando con un modelo que ya está arrasando.

En los últimos veranos han empezado a verse cada vez más alternativas pensadas para simplificar ese momento en el que llegamos a la playa cargados de cosas. Soluciones más ligeras, más rápidas de montar y, sobre todo, menos aparatosas. Y una de las que está ganando terreno es como decimos, la tienda de playa desplegable de Lidl. Se vende en su bazar online por 13,49 euros y la propuesta es bastante clara ya que nos puede servir para sustituir la sombrilla de toda la vida por algo que se monte en segundos y que apenas pese.

Lidl tiene la tienda de playa desplegable con protección UV 30 que no pesa nada

Lo primero que llama la atención es el sistema y lo fácil que resulta de montar. No tiene piezas que encajar ni instrucciones largas. Funciona con apertura tipo pop-up, lo que en la práctica significa que la sacas de la funda, la lanzas y se despliega. Puede parecer una tontería, pero en la playa se nota. Sobre todo cuando hay viento o cuando no tienes mucho espacio para ponerte a montar nada con calma.

Luego, si quieres asegurarla mejor, incluye piquetas y vientos para fijarla a la arena. Pero lo importante es que la estructura básica está lista en cuestión de segundos.

Pesa menos de un kilo y se lleva sin esfuerzo

Otro punto fuerte es el peso. Dependiendo del modelo, ya que tenemos uno azul oscuro y otro en azul claro, se queda entre los 800 y los 850 gramos. Es decir, menos de un kilo. Eso marca bastante la diferencia cuando vas cargado. No ocupa demasiado y se transporta en una bolsa redonda de unos 59 centímetros, fácil de llevar colgada o incluso metida con el resto de cosas. Frente a las sombrillas clásicas, que muchas veces son incómodas de llevar y acaban molestando durante todo el trayecto, esto es bastante más práctico.

Protección solar sin complicaciones

La tienda está fabricada en poliéster y cuenta con protección UV 30 según el estándar UV801. No es una solución total frente al sol, pero sí sirve para tener una zona de sombra más constante. Al final, es lo que busca la mayoría: un sitio donde sentarse o tumbarse sin estar todo el rato pendiente de mover la sombrilla. Además, el modelo en azul claro incorpora zonas de malla que permiten que el aire circule mejor. Algo que se agradece bastante en días de calor fuerte.

Espacio suficiente para una o dos personas

En cuanto a tamaño, no es enorme, pero cumple. El modelo azul oscuro mide unos 180 x 125 x 83 centímetros, mientras que el azul claro es un poco más amplio. Sirve para tumbarse, sentarse o dejar las cosas protegidas del sol. No está pensada para acampar ni para pasar la noche, pero como refugio de playa hace su función sin problema. Ese equilibrio entre tamaño y ligereza es, de hecho, lo que la hace interesante.

Una alternativa que cada vez usa más gente

No es casual que este tipo de tiendas se estén viendo más. Cada vez hay más gente que prefiere evitar las sombrillas de siempre, sobre todo por lo incómodas que pueden ser en determinadas playas. Aquí no hay que clavar nada con fuerza ni estar pendiente de si se inclina o se mueve. La estructura es más estable de base y, una vez fijada, da menos problemas. Además, por 13,49 euros, es un producto bastante accesible. No es una gran inversión y permite probar si este formato encaja mejor que lo de siempre.

Por último, y como cualquier tienda ligera, conviene fijarla bien si hay viento. Para eso están las piquetas y los vientos que incluye. También es importante no perder de vista que no está pensada para condiciones extremas ni para uso intensivo en situaciones complicadas. Es una solución sencilla para playa, no una tienda de camping. Y, como indica el fabricante, hay que mantenerla alejada del fuego. En cualquier caso, para quien busca algo práctico, ligero y rápido de montar, esta tienda de Lidl se presenta como una alternativa bastante clara a las sombrillas tradicionales.