Más violencia de los manteros en Playa de Palma: una policía herida durante una operación contra la venta ambulante

La violencia de los manteros africanos ha vuelto a ser protagonista en la zona de la Playa de Palma. Un hombre de 45 años ha sido detenido por la Policía Local después de que agrediera y lesionara a una agente que le estaba persiguiendo durante un operativo contra la venta ambulante.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio cuando una patrulla que iba de paisano vio al varón junto a una palmera de la calle en una actitud «sospechosa». Al percatarse de la llegada de agentes de refuerzo uniformados, el investigado emprendió la huida corriendo y desobedeció de forma reiterada las órdenes de alto.

Sin embargo, en la persecución, el individuo acometió con violencia contra los agentes para evitar ser interceptado y ofreció una «fuerte resistencia física». Como consecuencia del forcejeo para su reducción, una agente de la dotación sufrió diversas lesiones y policontusiones, por lo que precisó asistencia médica y causó baja para el servicio.

Finalmente, el detenido fue conducido a dependencias policiales, y se tramitó el atestado por un presunto delito de resistencia grave contra los agentes de la autoridad, que ya se ha remitido a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

Cabe recordar que hace tan sólo dos semanas se vivieron momentos de gran tensión en la Playa de Palma. Los vendedores ambulantes reaccionaron con suma violencia a la actuación policial, produciéndose escenas de enfrentamiento, carreras, forcejeos y lanzamiento de piedras y adoquines por parte de los top manta.

La situación obligó a los agentes a actuar con firmeza para recuperar el control del espacio público y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios efectivos policiales. Los agentes, con el uso de la fuerza estrictamente necesaria, tuvieron que poner orden en la primera línea de playa.

Pese a todo, los independentistas de Més per Mallorca se posicionaron a favor de los violentos y agresivos vendedores ambulantes ilegales. La formación separatista exigió explicaciones por una supuesta actuación desproporcionada, pero guardaron silencio sobre las pedradas, los adoquines lanzados contra los agentes y las lesiones sufridas por dos policías.

A eso hay que sumarle la creciente preocupación por el incremento de la venta ambulante ilegal en Mallorca coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística. Comerciantes, trabajadores y residentes de Playa de Palma vienen denunciando desde hace semanas la presencia cada vez mayor de grupos organizados dedicados a la comercialización irregular de productos en primera línea de playa, una actividad que genera una importante competencia desleal para los negocios que operan legalmente y cumplen con todas sus obligaciones fiscales y administrativas.