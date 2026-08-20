Un sindicato de la Policía denuncia que Cruz Roja reparte más agua a los ilegales de Ceuta que a los agentes

Un sindicato de la Policía denuncia que Cruz Roja reparte más agua a los invasores de Ceuta que a los agentes desplegados. Afirma que mientras cada inmigrante recibe su botella de manera individual, los policías tienen que compartir una entre dos.

Ha sido Carlos Prieto, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien ha denunciado esta situación que «viven a diario» los agentes en la playa del Trampolín. «No puede ser que los policías estén peor atendidos que los inmigrantes a los que están asistiendo», critica en un vídeo grabado desde Ceuta.

El SUP no cuestiona que los ilegales «tengan que recibir agua, asistencia y un trato digno», lo que denuncia es «que esa misma dignidad se le niegue al policía que lleva horas trabajando bajo el sol, protegiendo Ceuta».

«Estamos pidiendo algo tan elemental que da vergüenza tener que reclamarlo: agua suficiente, sombra, carpas, descanso y condiciones dignas de trabajo», precisa indignado Carlos Prieto, apuntando que dichas medidas «no requieren de discursos ni grandes planes, sino gestión, previsión y voluntad».

«Los policías están cumpliendo, ahora le toca cumplir a la administración con ellos», sentencia.

Como ha informado recientemente OKDIARIO, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene a los policías desplegados en Ceuta durmiendo en el suelo en colchones viejos y sucios, con un inodoro para 70 agentes y sin agua caliente.

Así, mientras los policías nacionales están protegiendo vidas y bienes y auxilian a los ciudadanos, Marlaska no garantiza a los policías algo tan elemental como que puedan dormir, ducharse, asearse y recuperarse en condiciones dignas.

Exige medidas inmediatas

Tras comprobar sobre el terreno las condiciones en las que prestan servicio los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) –los antidisturbios– en la playa del Trampolín, «a pleno sol y sometidos a elevadas temperaturas», el SUP ha solicitado formalmente que «se instalen de inmediato carpas, toldos o elementos de protección colectiva suficientes».

Además, ha reclamado que «mientras no puedan garantizarse unas condiciones adecuadas de seguridad y salud, se levante el servicio».

Este sindicato señala que «resulta incomprensible» que a los agentes no se les haya instalado una carpa, «una medida elemental».

Además, muestra su preocupación por los riesgos biológicos. Tras confirmarse el contagio por sarna de dos agentes, el SUP ha anunciado que solicitará con carácter urgente una evaluación específica del riesgo y medidas preventivas actualizadas frente a enfermedades infectocontagiosas, especialmente para quienes realizan identificaciones, traslados, custodias y otras intervenciones con contacto directo y continuado.

Reclama, además, información e instrucciones claras, equipos de protección cuando resulten necesarios y protocolos reforzados de limpieza, desinfección e higiene en vehículos, calabozos, dependencias y lugares de descanso.

«La prevención debe adelantarse al problema: no podemos esperar a que haya más compañeros afectados para actuar.

Alojamiento digno

Asimismo, el SUP ha registrado un escrito ante el presidente del Consejo de Policía proponiendo habilitar uno o varios buques de pasajeros en el Puerto de Ceuta para alojar a los funcionarios policiales desplazados, «ante la saturación hotelera existente en la ciudad».

«Una alternativa que deberá ejecutarse con planificación y con unas condiciones adecuadas: camarotes suficientes y preferentemente individuales, descanso adecuado, higiene y salubridad, además de desayuno, comida y cena suficientes y de calidad», apunta.

El SUP explica que dicha propuesta responde a «un problema real» que los agentes están sufriendo desde su llegada. «No podemos aceptar que policías enviados por la Administración para afrontar una situación extraordinaria terminen alojados en instalaciones inadecuadas y deficientes o tengan que sufragar con su propio bolsillo gastos derivados directamente del servicio», critica

Por ello, exige la adecuación de las dietas de alojamiento y manutención al coste real existente en Ceuta, «especialmente en una ciudad donde la presión actual ha tensionado extraordinariamente la disponibilidad hotelera».