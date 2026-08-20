Colas kilométricas en Lidl por la estantería metálica extensible: resuelve el problema de espacio en cualquier cocinas

Encontrar sitio para guardar todo en una cocina pequeña puede convertirse en un auténtico rompecabezas. Un problema que comparten muchos y que de repente se dan cuenta que la encimera termina ocupada por el microondas, la la cafetera o cualquier otro electrodoméstico y, mientras tanto, queda un espacio por encima de estos aparatos que rara vez se aprovecha. Una solución sencilla consiste en ganar almacenamiento en vertical sin tener que instalar nuevos muebles y en este sentido, Lidl tiene la estantería ideal.

La cadena alemana tiene entre sus productos para el hogar una estantería metálica extensible de Livarno pensada precisamente para sacar partido a esos huecos. Cuesta 14,99 euros y permite colocarla sobre determinados pequeños electrodomésticos para crear una superficie adicional en la que organizar utensilios, recipientes u otros objetos habituales de la cocina. Su principal particularidad está en que el ancho no es fijo, ya que la estructura puede regularse entre aproximadamente 40 y 64 centímetros, lo que facilita ajustarla al espacio disponible y al aparato con el que se quiera combinar. Además, incorpora tres ganchos móviles y está fabricada en acero, con una carga máxima aproximada de 10 kilos.

La estantería metálica de Lidl que aprovecha el espacio sobre el microondas

Uno de los problemas de almacenamiento de muchas cocinas no está tanto en la falta absoluta de espacio como en los huecos que quedan sin utilizar. Es frecuente, por ejemplo, colocar un microondas sobre la encimera y dejar libre toda la zona situada encima. Ahí precisamente es donde la propuesta de la marca Livarno nos sirve para convertir ese espacio en una balda adicional. Y no sólo sobre el microondas, ya que esta estantería la podemos poner también sobre una sandwichera o una máquina de panini. Al situar la estructura alrededor del aparato, la parte superior queda disponible para colocar otros elementos sin ocupar más superficie de encimera.

La posibilidad de modificar su anchura es especialmente útil. La estantería mide aproximadamente 36 centímetros de fondo y 41,5 centímetros de alto, mientras que el ancho puede pasar de unos 40 a 64 centímetros, dependiendo de cómo se monte. De esta manera, no obliga a disponer de un hueco con una medida única. El conjunto pesa alrededor de 2,5 kilos y está fabricado en acero robusto. Según las especificaciones facilitadas para el producto, soporta una carga máxima aproximada de 10 kilos, por lo que conviene respetar ese límite a la hora de decidir qué se coloca sobre la balda.

Tres ganchos para liberar todavía más la encimera

Lidl ha añadido además otra características para aprovechar los laterales de la estructura. La estantería incluye tres ganchos de acero que pueden colocarse libremente, de manera que cada usuario puede decidir dónde resultan más prácticos. Estos ganchos permiten reservar la superficie superior para objetos de mayor tamaño y utilizar los laterales para accesorios que puedan colgarse. En una cocina donde cada centímetro cuenta, este tipo de soluciones evita que determinados utensilios terminen desperdigados por la encimera o amontonados dentro de los cajones.

Otro detalle son las ventosas incorporadas para favorecer un apoyo firme de la estructura. El montaje, de todos modos es sencillo y el producto se entrega con el material necesario y las instrucciones, además de los tres ganchos. La ventaja frente a una balda instalada en la pared es que no obliga a plantear una reforma del mobiliario para conseguir una superficie extra. La estructura puede servir para reorganizar una zona concreta de la cocina utilizando el espacio vertical que ya estaba disponible.

La estantería más económica de Lidl

El precio es otro de los atractivos de esta estantería extensible de Livarno. Lidl la comercializa por 14,99 euros, una cantidad reducida si el objetivo es ganar un nuevo nivel de almacenamiento sin incorporar un armario o una estructura de mayores dimensiones. Sus medidas permiten entender mejor para qué tipo de espacio está planteada: aproximadamente entre 40 y 64 centímetros de ancho, 36 centímetros de fondo y 41,5 centímetros de alto. La medida final dependerá de la variante de montaje y del ajuste realizado.

Antes de colocarla sobre un electrodoméstico, no obstante, es importante tener en cuenta las necesidades de ventilación y las distancias de seguridad indicadas por el fabricante del propio aparato. El hecho de que la estantería pueda utilizarse junto a un microondas u otros equipos no significa que deban taparse sus rejillas de ventilación ni ignorarse las separaciones recomendadas. Por lo demás, el concepto es muy sencillo: aprovechar hacia arriba el espacio que ya ocupa un aparato. Esto puede resultar especialmente interesante en cocinas pequeñas, pisos con encimeras reducidas o viviendas en las que no compensa añadir más mobiliario.

Con una estructura de acero, anchura regulable, tres ganchos y capacidad para soportar aproximadamente 10 kilos, la estantería de Livarno busca resolver un problema muy cotidiano sin complicar la organización de la cocina. De este modo, y por 14,99 euros, convierte un hueco que normalmente queda vacío en una superficie más para mantener despejada la encimera.