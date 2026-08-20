Localizan a un ladrón en Palma gracias al GPS de una tablet que acababa de robar

La Policía Nacional ha puesto fin a la racha delictiva de un ladrón en serie que traía en jaque a los vecinos de Palma desde principios del mes de agosto. En total, se le imputan seis robos con fuerza en viviendas y garajes de la capital balear, que le permitieron conseguir un botín total que roza los 12.000 euros.

El investigado actuaba sin contemplaciones. En concreto, forzaba puertas de accesos en plantas bajas, reventaba barreras metálicas de aparcamientos y, en uno de los asaltos más llamativos, trepó hasta una ventana usando un palé de obra.

Sin embargo, el operativo dio un giro definitivo este pasado martes a las 19:00 horas. Una denuncia a toda prisa por un robo en el barrio del Rafal activó a las patrullas. La víctima informó de que uno de los aparatos electrónicos sustraídos transmitía su posición en tiempo real.

La señal condujo a los agentes directamente hasta el barrio de Son Gotleu. Tras varias batidas por la zona, acorralaron al sospechoso, que se encontraba agazapado en un callejón manipulando una mochila. Sin escapatoria posible, fue interceptado en el acto. En la mochila transportaba tablets, teléfonos y objetos de valor recién robados, tasados en casi 4.000 euros.

La trampa se cerró gracias a las cámaras de seguridad. Mientras una patrulla lo interceptaba, otra verificaba las imágenes facilitadas por la alarma de la víctima, donde se veía con total claridad al asaltante forzando la terraza.

El Grupo de Robos cruzó los datos con la investigación que llevaba abierta semanas, donde las cámaras ya lo habían grabado en al menos tres ocasiones, y confirmó la coincidencia absoluta.

Y es que el detenido es el responsable de los cinco golpes previos (que sumaban más de 8.000 euros entre dinero e informáticas) más el perpetrado esa misma tarde. El presunto ladrón ya se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

El trabajo policial comenzó semanas atrás, cuando el Grupo de Robos detectó un patrón claro en cinco denuncias acumuladas desde principios de agosto. El sospechoso operaba con un modus operandi agresivo pero repetitivo en distintos puntos de la ciudad, centrándose exclusivamente en viviendas de planta baja y en aparcamientos comunitarios.

La precisión de las grabaciones de los sistemas de vigilancia privados resultó ser la piedra angular de toda la investigación. Dichas imágenes permitieron a los agentes comprobar cómo el individuo forzaba sistemáticamente las puertas de acceso a los inmuebles y comprobaron su presencia explícita en al menos tres de los escenarios delictivos.

En el caso de los dos garajes asaltados, el hombre anuló la seguridad levantando por la fuerza las barreras metálicas. Durante esa primera oleada, logró sustraer más de 8.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, pequeños electrodomésticos y diversos objetos personales de alto valor comercial, lo que motivó el despliegue de múltiples dispositivos de localización que finalmente culminaron con su acorralamiento tras el último golpe en el barrio del Rafal.