Alarma en Palma al estallar la batería de la bicicleta eléctrica de un repartidor en una calle de Son Gotleu

Alarma en Son Gotleu al explotar la batería de la bicicleta eléctrica de un repartidor en plena calle. La fuerte deflagración tuvo lugar mientras un repartidor cambiaba la batería de su vehículo y causó daños importantes a un turismo que estaba estacionado al lado, aunque no hubo que lamentar heridos.

Varios vecinos ayudaron a extinguir las llamas con cubos de agua antes de la llegada de los bomberos. La Policía Local de Palma recibió el aviso de una fuerte explosión sobre las 15.35 horas del pasado martes.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que ya no había ningún foco de fuego activo, pero el asfalto estaba lleno de restos esparcidos de la batería que había estallado. Al lado de los restos, un turismo estacionado presentaba quemaduras y daños de consideración en la parte frontal izquierda y en la aleta lateral.

El propietario de la bicicleta explicó que su vehículo funciona con dos baterías y había estacionado para hacer el cambio rutinario. Cuando depositó una de las baterías en el suelo, esta estalló de forma repentina con una fuerte detonación y se incendió, afectando de rebote al turismo estacionado.

El estruendo congregó a un gran número de vecinos en la vía pública, que vieron cómo el repartidor intentaba apagar inútilmente las llamas con el pie, hasta que la ayuda de los vecinos con cubos de agua logró detener el incendio.

Dos dotaciones de los Bomberos de Palma se personaron en el lugar de manera preventiva para asegurar el perímetro y garantizar que no había riesgo de reignición, ni peligro de que la segunda batería de la bicicleta explotara.

De forma paralela, los agentes realizaron una inspección ocular para descartar más daños en edificios u otros vehículos colindantes. Además, se hicieron gestiones directas con la empresa de reparto para informar de los hechos y facilitar los datos de la aseguradora, abriendo una incidencia en el mismo lugar para cubrir los daños.

Además, un equipo de Emaya acudió para limpiar la vía y restablecer la normalidad.