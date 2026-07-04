Detenido en Palma por apuñalar a un hombre en Son Gotleu por haberle vendido droga en mal estado

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen colombiano como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. El suceso ocurrió el pasado 30 de junio, alrededor de las 1:30 horas, en la plaza Fra Joan Alcina del barrio de Son Gotleu, tras una discusión en la vía pública.

Varias patrullas acudieron al lugar tras ser alertadas de que un hombre se encontraba malherido en el suelo. La víctima, que presentaba una puñalada grave en el abdomen con abundante pérdida de sangre, fue auxiliada en primera instancia por los agentes y transeúntes.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital balear, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Los policías lograron localizar al presunto autor del apuñalamiento, que se encontraba retenido por varios ciudadanos. Éste les contó que la víctima trató de apuñalarlo inicialmente sin conseguirlo y que posteriormente él lo apuñaló.

Los agentes localizaron una primera navaja cuando interceptaron al detenido, comprobando cómo este intentaba deshacerse de un segundo cuchillo, que también fue intervenido al escuchar cómo caía en el interior del vehículo.

Varios testigos informaron a los policías de que momentos antes, agresor y víctima venían discutiendo mientras caminaban. Los testigos explicaron que, al parecer, el presunto autor llevaba varios días buscando a la víctima por motivo de haberle vendido droga en mal estado.

Esta circunstancia, aportada por los testigos, se está investigando por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que sigue con las pesquisas para averiguar las causas concretas de la agresión.