Muere un policía nacional de 36 años en su piso de Ibiza
Fue su propia pareja la que dio el aviso tras encontrar el cuerpo sin vida del agente
Un agente de la Policía Nacional de 36 años falleció en la madrugada del domingo al lunes en el piso de Ibiza en el que residía. La voz de alarma la dio su propia pareja, quien se encargó de dar el aviso tras encontrar el cuerpo inerte del agente en el interior del inmueble.
Respecto a las causas del fallecimiento, las primeras líneas de investigación sugieren que el policía podría haber muerto tras encontrarse bajo los efectos de algún medicamento o de otra sustancia. No obstante, las autoridades han pedido cautela, ya que por el momento no existe una confirmación oficial que determine con exactitud qué provocó el deceso.
Al cuerpo del agente ya se le ha practicado la correspondiente autopsia con el fin de esclarecer las circunstancias exactas de su muerte. Aunque los resultados del examen forense aún no han trascendido públicamente, las pesquisas iniciales ya han permitido extraer una primera conclusión importante: se descarta por completo la participación de terceras personas en el suceso.
El fallecido era natural de Valencia, aunque en la actualidad se encontraba destinado por motivos laborales en Ibiza. Su estancia en la isla balear, sin embargo, estaba cerca de llegar a su fin. Según ha informado el Periódico de Ibiza y Formentera, el agente iba a abandonar la isla en breve debido a un próximo traslado a la ciudad autónoma de Ceuta.
Por otro lado, se ha dado a conocer que el policía llevaba un tiempo de baja médica debido a problemas de ansiedad, motivo por el cual actualmente no se encontraba ejerciendo funciones de trabajo en la calle. Las investigaciones continúan abiertas a la espera de los informes definitivos de la autopsia.