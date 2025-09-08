Olvídate de patinetes con la bicicleta eléctrica Avdleu que da hasta 38 km de autonomía y cuesta 371 € menos

Si vives en ciudad, seguro que hace tiempo que descartaste coger el coche para hacer recados o ir al trabajo. Con los nuevos vehículos eléctricos, tienes opciones mucho más ligeras, fáciles de transitar y económicas. De hecho, si lo tuyo son las dos ruedas, seguro que las e-bikes te han llamado la atención. ¿Estás buscando una? AliExpress tiene la Bicicleta eléctrica Avdleu A02rebajada de más de 660 € a poco más de 290 €.

En realidad es una bici eléctrica que vale para ciudad y para campo, gracias a sus ruedas de 14 pulgadas y sus 4 modos de uso. Puede ir de forma automática, o con pedal libre, y tiene una autonomía enorme. De hecho, puede alcanzar los 25 kilómetros por hora sin problema, informándote en todo momento con su pantalla LCD. Es realmente buena, y sorprendentemente ligera y compacta, ¡sobre todo porque es plegable!

Por qué te la recomendamos

Los neumáticos de 14 pulgadas dan estabilidad y agarre, pero también seguridad con sus frenos de disco.

Incluye luces LED delanteras y traseras para dar más visibilidad.

Viene premontada en un 95%, para tenerla lista en pocos minutos.

Pesa solo 18,5 kg y, una vez plegada, ocupa menos de 0,15 metros cúbicos. Ideal para guardarla.

Comprar en AliExpress por ( 663,26 € ) 291,98 €

Bicicleta eléctrica Avdleu A02

Con la Bicicleta eléctrica Avdleu A02 no pierdes ni tiempo en montajes, ni espacio al guardarla. Su diseño plegable la hace ideal para todo tipo de viviendas, y como viene premontada al 95%, una vez la sacas de la caja, tardarás solo unos pocos minutos en empezar a usarla. Además, tiene 4 modos de uso, que van desde pedaleo libre hasta circulacióon 100% eléctrica, alcanzado una autonomía de hasta 38 km en el modo de asistencia al pedaleo.

Se puede ajustar en altura, por lo que es apta para personas de entre 1,40 y 1,75 metros, incluye frenos de disco y luces LED, haciéndola mucho más segura que la mayoría de patinetes eléctricos, y se carga en muy poco tiempo. Si quieres una buena opción para moverte por ciudad con poco esfuerzo, y con un vehículo que ocupe poco espacio, no busques más. Aquí lo tienes.

¿Qué opinan quienes la usan?

Es una bicicleta eléctrica sorprendente, sobre todo para lo poco que cuesta. Es el comentario más repetido entre las reseñas de usuarios. De hecho, a continuación puedes leer varias de ellas:

«¡Esta bicicleta es genial! Ya he recorrido cuarenta kilómetros y sigue funcionando perfectamente. ¡Estoy contento!»

«Excelente por el precio que tiene. Un diseño verdaderamente hermoso. La batería con pleno rendimiento me duró 6 km. Ahora tengo que probar en varios modos. Con un peso de 102 kg, alcancé 26,1 km/h.»

«Bicicleta de muy buena calidad y precio inmejorable.»

