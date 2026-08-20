China condena a cadena perpetua al fundador de Evergrande que causó la mayor crisis inmobiliaria del país

El fundador de la promotora inmobiliaria china Evergrande, Xu Jiayin, ha sido condenado en primera instancia por el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen a cadena perpetua, así como a la pérdida de sus derechos políticos de por vida y a la confiscación de todos sus bienes, tras ser considerado culpable de múltiples delitos, incluyendo apropiación indebida, fraude en la captación de fondos, divulgación ilegal de información confidencial y soborno corporativo.

No obstante, estas no son las únicas consecuencias, ya que Evergrande Group fue multada con 8.820 millones de yuanes (1.125 millones de euros) por múltiples delitos y Evergrande Real Estate fue multada con 7.000 millones de yuanes (893 millones de euros).

En concreto, las autoridades consideran que Xu Jiayin era «el controlador efectivo de Evergrande Group», y que era plenamente responsable de las operaciones del grupo, administrando y controlando Evergrande Real Estate, Evergrande Wealth, Evergrande Nanchang y otras empresas.

Evergrande, el gigante inmobiliario chino que se hundió por su montaña de deuda

La crisis de Evergrande es uno de los mayores símbolos del hundimiento del sector inmobiliario chino. El gigante del ladrillo creció durante años apoyándose en un fuerte endeudamiento para comprar terrenos, iniciar nuevos proyectos y vender viviendas antes de terminarlas, hasta acumular unos 305.000 millones de dólares de deuda.

El problema estalló en 2021, cuando Pekín endureció las restricciones al endeudamiento de las promotoras y, al mismo tiempo, se frenaron las ventas de viviendas. Después, Evergrande empezó a quedarse sin liquidez para afrontar sus pagos y cumplir con la construcción de sus proyectos.

Así, en septiembre de ese año incumplió pagos de bonos internacionales y acabó entrando oficialmente en impago en diciembre. Desde entonces, la compañía intentó durante años reestructurar su deuda, mientras sus pérdidas se disparaban, varios proyectos quedaban paralizados y las autoridades investigaban a sus directivos.

Finalmente, en agosto de 2023, Evergrande solicitó protección frente a sus acreedores en Estados Unidos y, tras fracasar los sucesivos planes de reestructuración, un tribunal de Hong Kong ordenó su liquidación en enero de 2024. La caída de Evergrande no fue un caso aislado: puso de manifiesto los problemas de un modelo inmobiliario chino basado durante años en deuda, construcción y venta de viviendas, y contribuyó a extender la crisis a otras grandes promotoras, con efectos sobre el consumo, la inversión y el crecimiento de China.

Evergrande Real Estate y Xu Jiayin violaron las leyes nacionales

Por tanto, las autoridades consideran que entre 2016 y 2021, Evergrande Group, Evergrande Real Estate y Xu Jiayin violaron las leyes nacionales al falsificar «de forma continua y generalizada» los estados financieros, inflar los activos y ocultar los pasivos, cometiendo delitos como fraude en la captación de fondos, emisión fraudulenta de valores y divulgación ilegal de información relevante.

Asimismo, la sentencia señala que Evergrande Group y Xu Jiayin también accedieron ilegalmente a créditos y fondos de seguros de entidades financieras para uso de Evergrande Group mediante la comisión de delitos como soborno corporativo, emisión ilegal de préstamos y uso ilegal de fondos, mientras que el empresario también abusó de su cargo como presidente de Evergrande Real Estate para organizar fraudes financieros y malversar activos de la empresa bajo el pretexto de dividendos.

Igualmente, este jueves, el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen también dictó públicamente sentencia de primera instancia en el caso de cinco altos directivos de Evergrande Group por actividades ilícitas, incluyendo la apropiación indebida de depósitos públicos y fraude en la recaudación de fondos.

Estos directivos también han sido declarados culpables de múltiples delitos y condenados a penas de prisión de entre seis y dieciocho años, además de la imposición de multas o la confiscación de sus bienes.

La sentencia contra el fundador de Evergrande llega un año después de que los títulos del gigante inmobiliario chino fueran cancelados definitivamente en la Bolsa de Hong Kong, donde habían dejado de negociarse en enero de 2024 tras ordenarse la liquidación de la empresa ante su elevado endeudamiento.

Evergrande debutó en la Bolsa de Hong Kong en 2009 y llegó a alcanzar su mayor capitalización bursátil en 2017, cuando las acciones de la empresa escalaron hasta los 31,55 dólares de Hong Kong, aunque en 2021 el gigante chino advirtió del riesgo de incurrir en impagos ante las dificultades para obtener la liquidez y tras acumular un pasivo de más de 300.000 millones de dólares (257.980 millones de euros).