El consultor que predijo la crisis de 2008 descarta un colapso en España como el de Evergrande

La crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande ha dado el que podría ser su último paso. El Tribunal Superior de Hong Kong ha ordenado su liquidación -aunque aún cabe recurso- después de que la promotora asiática no haya logrado presentar una propuesta para reestructurar su deuda, que asciende 328.000 millones de dólares (unos 302.000 millones de euros). Pero, ¿puede producirse un colapso en el sector inmobiliario en España como el que ha provocado Evergrande en China? Mikel Echavarren, consultor que predijo la crisis financiera de 2008, cree que no.

El también presidente y consejero delegado de la consultora inmobiliaria Colliers explica a OKDIARIO que «la situación en China de esta y de muchas empresas inmobiliarias es casi un calco de la situación financiera de las promotoras españolas en 2008. Financiación del suelo con recursos ajenos, financiación por encima del 80% del valor de las viviendas a los compradores y un círculo vicioso en el que el Estado vende suelo a promotores financiados por bancos propiedad del Estado».

No obstante, Echavarren insiste en que el sector financiero español ha cambiado radicalmente la forma de financiar el desarrollo de viviendas, por lo general no financia la compra de suelo y requiere porcentajes elevados de preventas para conceder el crédito. Por ello, «16 años después podemos afirmar que no hay ninguna similitud entre la situación actual del mercado residencial en China y las promotoras españolas».

Por su parte, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios en el Colegio de Economistas de Madrid, coincide en que España atravesó en 2008 una situación similar a la actual en China. Sin embargo, comenta que desde entonces el sector financiero e inmobiliario se han saneado. «La prueba está en que el nivel de producción de vivienda nueva no supera las 100.000 unidades año, lo que pone de manifiesto que las promotoras ya no se endeudan mucho. La mayoría cuentan con un nivel de apalancamiento muy bajo y los bancos en los últimos años se han vuelto muy rigurosos en la concesión de préstamos a empresas y a particulares», apunta Saceldo.

En cuanto a la recuperación, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios en el Colegio de Economistas de Madrid cree que China lo tiene más difícil que lo tuvo España. «China es un país comunista, cerrado, no hay libre mercado, por lo tanto el Estado será el que arregle este colapso del sistema inmobiliario. Esto implica que tardará muchos años en solucionar el problema inmobiliario y financiero, me atrevería a decir que entre 10 y 20 años debido al pavoroso tamaño de la crisis», asevera.

Evergrande ha formado parte de la lista Fortune Global 500, que engloba a las 500 compañías más grandes del mundo. Según su página web, la inmobiliaria china tiene 200.000 empleados y cuenta con más de 1.200 proyectos en distintas etapas de desarrollo.

Joaquín Robles, analista de XTB, explica a OKDIARIO que «es muy difícil» que el caso de la inmobiliaria china Evergrande se dé en España por varios motivos. Uno de ellos es que «el peso del sector inmobiliario no es tan elevado. Antes de la caída de Evergrande tenía un peso de alrededor del 30% en China, mientras que en España es inferior al 5%». Asimismo, Evergrande llegó a ser la promotora más grande del mundo, en España no hay una compañía que tenga ese riesgo sistémico por tamaño.

Impacto internacional

Por su parte, Alicia García, economista jefe para Asia Pacifico en Natixis asegura que la crisis de Evergrande no es un problema internacional, «porque simplemente es una liquidación de una empresa que dejó de pagar en junio de 2021 los intereses y el capital de los bonos que había emitido con el resto del mundo».

Sin embargo, la experta señala que el problema es que esta liquidación «va a aislar mucho más a las empresas chinas de los mercados internacionales». En concreto, explica que aquellas empresas a con las que Evergrande tenga deudas van a intentar hacerse con sus activos inmobiliarios, pero «no van a poder porque China no les va a dar acceso». Esto provocará que cuando las empresas chinas quieran colocar deuda internacionalmente «les va a costar mucho más».