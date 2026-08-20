La reflexión de Mourinho sobre Güler y su posición en el campo: «Le va a pasar como a Modric»

Mourinho ha opinado sobre Arda Güler y ha mostrado su devoción por el futbolista turco en la segunda parte de la entrevista concedida a Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’. El entrenador del Real Madrid ha anticipado que en un futuro el talentoso mediapunta podría retroceder su posición en el campo, como en su día pasó con Luka Modric o Bernardo Silva. También ha elogiado al jugador portugués, fichado por petición expresa del técnico.

José Mourinho irradia felicidad en cada comparecencia pública y este viernes se sentará por primera vez delante de los medios de comunicación en la rueda de prensa previa del Espanyol-Real Madrid que se disputará este sábado a las 21:30 horas en Cornellá. Antes, el entrenador portugués ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club después de su presentación en un acto privado junto a Florentino Pérez y también a Josep Pedrerol, cuya segunda parte fue emitida este miércoles.

En la segunda parte de la conversación con El Chiringuito, José Mourinho ha opinado sobre la figura de un Arda Güler que ha sido uno de los futbolistas más destacados durante la pretemporada del Real Madrid y todo apunta a que será titular en el estreno liguero del Real Madrid en territorio catalán. El pequeño maratón de tres partidos en menos de una semana también da margen al entrenador portugués para poder hacer rotaciones en los primeros días de competición.

Mourinho y Güler

José Mourinho ha dejado claro durante su entrevista que le encanta Güler y también ha anticipado un cambio de posición en el futuro, tal y como sucedió en su día con Luka Modric, que llegó del Tottenham siendo un mediapunta y que acabó pasando a la posición de centrocampista, donde se convirtió en uno de los mejores medios de la historia del fútbol.

«Me encanta Güler. Creo que le va a pasar algo parecido a Modric o a Bernardo Silva: empiezas en una posición y acabas en otra, empiezas de 10 y acabarás de 8, de 6. Pienso que Arda irá en esa dirección con la evolución y el conocimiento del juego», afirmó José Mourinho sobre la figura del talentoso futbolista turco que está llamado a comandar el centro del campo del Real Madrid junto a Bernardo Silva.

El entrenador del Real Madrid también ha tenido unas bonitas palabras para el centrocampista portugués. «Aporta todo. Espero tener pocos problemas y mucha estabilidad. Si tenemos eso, para mí Bernardo es un jugador hoy del centro del campo, pero puede jugar de 10, en banda derecha, venir por dentro… Puede jugar de todo, tiene una inteligencia específica tremenda y es un jugador que amo desde siempre», contó.