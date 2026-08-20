El árbitro que amenazó al Real Madrid vuelve a la carga con su sindicato: «¡174 árbitros hemos hecho historia!»

A Pablo González Fuertes, el árbitro (ya ex, porque el Comité -CTA- le fulminó tras sus graves errores la temporada) que amenazó al Real Madrid antes de una final de Copa del Rey, le gusta hacer «historia». En aquella infame rueda de prensa en la que cargó contra el club blanco a pocas horas de que jugara ante el Barcelona, ya dijo que los árbitros «harían historia». Ahora, más de un año después, sigue hablando de «historia».

Lo hace para desmentir a José Bordalás, que ante el ataque del sindicato AESAF -fundado por González Fuertes- dijo que era un grupo de «cuatro o cinco amigos». Eso dolió a este ex árbitro que en dos meses ha pasado de ser colegiado de VAR, decidiendo desde su posición partidos de Primera y Segunda División (modificando los resultados de los mismos con sus fallos), a ser comentarista arbitral.

Y ahí, en esta nueva figura, González Fuertes saca pecho de ese sindicato AESAF que ataca a unos y a otros no. «Los cuatro o cinco amigos son 174 compañeros y compañeras que hicieron historia creando el primer sindicato de árbitros profesionales de este país y que hoy siguen siendo afiliados del mismo. Esos son los cuatro o cinco hermanos», ha dicho el ex colegiado en esa nueva faceta de comentarista arbitral, en Radio MARCA.

Así, González Fuertes desmiente que el sindicato arbitral AESAF sea un grupo de unos solos colegiados. Según él, que lo fundó, está «respaldado por todos y todas los árbitros y árbitras profesionales de este país, con su nombre, su DNI y su firma en el momento de su constitución». Especifica el asturiano «en el momento de su constitución» porque podría haber ahora algún árbitro que no fuera ya afiliado o simpatizante. El propio González Fuertes no puede ser afiliado porque ya no es árbitro.

Cuando comunicaron su creación en el BOE, hace ya más de un año, figuraban los nombres de Carlos del Cerro Grande, Alejandro Hernández Hernández, César Soto Grado, Guillermo Cuadra Fernández, José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano, Juan Martínez Munuera y Pablo González Fuertes en calidad de promotores.