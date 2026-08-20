Platón, filósofo griego: «La música da alma al universo alas a la mente vuelo a la imaginación y vida a todo»
La música ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos. No resulta extraño, por tanto, que algunos de los grandes filósofos de la historia también reflexionaran sobre el poder de la música y sobre su influencia en la sociedad. Entre ellos se encuentra Platón, uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, que en varias de sus sus obras abordó cuestiones relacionadas con la verdad, la justicia, el conocimiento, la educación, el alma, la belleza y también la música.
«La música da alma al universo alas a la mente vuelo a la imaginación y vida a todo». Esta cita presenta la música no como un simple entretenimiento, sino como una experiencia capaz de transformar la manera en la que se percibe la realidad.
«La música da alma al universo alas a la mente vuelo a la imaginación y vida a todo»
En la filosofía de Platón, la armonía tenía una especial relevancia. El pensador griego consideraba los sonidos como un medio para reflexionar sobre cuestiones mucho más profundas sobre la existencia. La segunda parte de la frase, «alas a la mente», introduce una idea igual de sugerente: la música puede estimular el pensamiento, despertar recuerdos y provocar emociones que, en ocasiones, resultan difíciles de expresar mediante palabras.
Sin lugar a dudas, uno de los fragmentos más evocadores de la cita sea «vuelo a la imaginación». La música no necesita representar una historia concreta para provocar que cada persona imagine paisajes, recuerdos o situaciones diferentes. La misma melodía puede transmitir tranquilidad a alguien y nostalgia a otra persona.
En el pensamiento de Platón, la justicia, la educación y la vida del individuo están relacionadas con la necesidad de ordenar correctamente las distintas partes que componen la existencia humana. Desde esta perspectiva, escuchar música también puede ser una experiencia vinculada a la búsqueda de armonía.
En definitiva, Platón entiende a la música y la poesía como fundamentales para la educación. Para el filósofo griego, «la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente, trayendo consigo la gracia, y crea gracia si la persona está debidamente educada».
Llevada al presente, esta idea se puede aplicar a todo aquello que forma parte del consumo cultural, desde las series y los libros hasta las redes sociales, los podcasts o la música. Todo ello contribuye, de una manera u otra, a moldear la sensibilidad y la percepción de la realidad.
Las mejores frases de Platón
- «Una vida no examinada no merece la pena ser vivida»
- «La verdadera libertad consiste en gobernarse a uno mismo»
- «El comienzo es la parte más importante del recorrido»
- «Si buscas, encontrarás»
- «El sabio es consciente de que la clave está en las preguntas»
- «La valentía es saber qué es lo que no debemos temer»
- «El amor es el deseo de poseer lo bueno para siempre»
- «La ignorancia es la semilla de todo mal»
- «Quien quiera mover al mundo debe primero moverse a sí mismo»
- «La filosofía comienza con la duda»
- «Lo que somos viene de lo que hemos pensado»
- «La educación es el arte de dirigir a los jóvenes hacia el bien»
- «El objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano»
- «La justicia es el equilibrio perfecto entre el deseo y la razón»
- «En contacto con el amor, todos se vuelven poetas»
- «Aprendiendo a morir se aprende a vivir mejor»
- «Lo bello es el resplandor de la verdad»
- «La sabiduría se convierte en mal si no apunta hacia la virtud»
- «La pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos»
- «No hay nada más engañoso que la apariencia»
- «La honestidad suele generar menos ganancias que la mentira»
- «Si buscamos el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro»
- «La libertad significa ser dueños de nuestra propia vida»
- «Una buena decisión se basa en conocimiento, no en números»
- «Hay que compartir el conocimiento»
- «El conocimiento no se impone, se despierta»
- «El alma nunca piensa sin una imagen»
- «La vida tiene que vivirse como un juego»
- «La razón y el valor siempre van a imponerse sobre la tradición y la ingratitud»
- «Los buenos hombres no necesitan leyes para actuar, y los malos siempre encontrarán cómo eludirlas»
- «Ser sabio requiere tiempo y esfuerzo, pero sobre todo honestidad»
- «Es bueno plantearse las cosas con la mente limpia»
- «La verdadera libertad consiste en gobernarse a uno mismo»
- «La filosofía es la forma más alta que puede cobrar la de música»
- «La valentía es una clase de salvación»
- «El amor es sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido»
- «El tiempo es la imagen de la eternidad en movimiento»
- «El verdadero amor es un impulso hacia lo eterno»