Platón, filósofo griego: «La música da alma al universo alas a la mente vuelo a la imaginación y vida a todo»

La música ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos. No resulta extraño, por tanto, que algunos de los grandes filósofos de la historia también reflexionaran sobre el poder de la música y sobre su influencia en la sociedad. Entre ellos se encuentra Platón, uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, que en varias de sus sus obras abordó cuestiones relacionadas con la verdad, la justicia, el conocimiento, la educación, el alma, la belleza y también la música.

«La música da alma al universo alas a la mente vuelo a la imaginación y vida a todo». Esta cita presenta la música no como un simple entretenimiento, sino como una experiencia capaz de transformar la manera en la que se percibe la realidad.

«La música da alma al universo alas a la mente vuelo a la imaginación y vida a todo»

En la filosofía de Platón, la armonía tenía una especial relevancia. El pensador griego consideraba los sonidos como un medio para reflexionar sobre cuestiones mucho más profundas sobre la existencia. La segunda parte de la frase, «alas a la mente», introduce una idea igual de sugerente: la música puede estimular el pensamiento, despertar recuerdos y provocar emociones que, en ocasiones, resultan difíciles de expresar mediante palabras.

Sin lugar a dudas, uno de los fragmentos más evocadores de la cita sea «vuelo a la imaginación». La música no necesita representar una historia concreta para provocar que cada persona imagine paisajes, recuerdos o situaciones diferentes. La misma melodía puede transmitir tranquilidad a alguien y nostalgia a otra persona.

En el pensamiento de Platón, la justicia, la educación y la vida del individuo están relacionadas con la necesidad de ordenar correctamente las distintas partes que componen la existencia humana. Desde esta perspectiva, escuchar música también puede ser una experiencia vinculada a la búsqueda de armonía.

En definitiva, Platón entiende a la música y la poesía como fundamentales para la educación. Para el filósofo griego, «la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente, trayendo consigo la gracia, y crea gracia si la persona está debidamente educada».

Llevada al presente, esta idea se puede aplicar a todo aquello que forma parte del consumo cultural, desde las series y los libros hasta las redes sociales, los podcasts o la música. Todo ello contribuye, de una manera u otra, a moldear la sensibilidad y la percepción de la realidad.

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