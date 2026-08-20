El verano cambia de golpe: el chorro polar se ondula y abre la puerta al otoño en pleno agosto

El chorro polar se ondula y abre la puerta al otoño en pleno agosto, la peor de las pesadillas posibles ya es una realidad. Estaremos pendientes de una serie de situaciones que pueden complicarse por momentos y nos harán ver que hay una serie de cambios para los que no estamos del todo preparados. Es momento de apostar claramente por una situación que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de final de temporada.

El verano más duro de los últimos años, se prepara para despedirnos y hacerlo de la mejor manera posible. Es hora de conocer en primera persona algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De una manera en la que cada detalle puede afectarnos en unas vacaciones en las que tocará estar pendientes de este tiempo que puede convertirse en una auténtica pesadilla en muchos sentidos. Nos enfrentaremos a un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Cambia de golpe el verano

Este verano todo puede cambiar por completo, llega un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará de nuevo. Con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un verano que seguro que vamos a recordar de una manera que quizás hasta la fecha desconocíamos.

Es hora de saber qué es lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar generando más de una sorpresa de tal forma que tocará empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia al alza. Estaremos pendientes de una puerta abierta a un cambio de estación que puede ser el que nos afectará de lleno.

El verano que ha durado más de lo que nos imaginaríamos, podría acabar siendo lo que nos acompañará en unas fechas en las que cada pequeño detalle cuenta. Esta estabilidad de días pasados puede acabar de convertirse en una realidad que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado.

El tiempo cambia a una velocidad que nos hace dejar atrás lo que tenemos por delante y lo que realmente puede acabar pasando en estas fechas en las que cada pequeño gesto contará de una manera especial. La previsión del tiempo de la AEMET no nos trae buenas noticias.

El chorro polar se ondula y abre la puerta al otoño en pleno agosto

Tal y como nos explican desde Meteored: «También se conoce como corriente en chorro o “jet stream”. Se trata de un canal de vientos muy fuertes en forma de tubo que discurre a unos 9-16 km sobre la superficie terrestre. Lo podemos ver como un río donde el aire discurre a velocidades de 100-250 km/h, con longitudes de miles de kilómetros, pero sólo unos pocos de ancho. Como ya explicamos en Meteored, entre el miércoles y el jueves la dana que en estos momentos está frente al suroeste peninsular cruzará nuestra geografía, dejando a su paso tormentas localmente intensas en varias comunidades y un acusado descenso térmico que se extenderá de oeste a este. Hablaremos de temperaturas más típicas para las fechas, e incluso por debajo de la media en algunos casos, y puede ser el primer alivio térmico persistente de este verano».

Siguiendo con la misma explicación: «Entre el viernes y el domingo el chorro polar trazará un gran meandro que se situará al oeste de la Península. Esto ayudará a que las temperaturas sigan bastante contenidas en la vertiente atlántica y a orillas del Cantábrico, registrándose los valores más elevados en el este y Baleares, pero ya sin registros tan extremos como los de mañana. En algunas capitales de Castilla y León y Teruel las mínimas podrían bajar hasta los 11-13 ºC. La mayor parte del norte de la Península y algunas zonas del oeste quedarán bajo el sector de divergencia en altura de la gran vaguada posicionada frente al oeste, por lo que las condiciones serán favorables para que crezcan tormentas muy intensas y localmente organizadas. Habrá que seguir la próxima actualización de los modelos, pero es posible que se registren lluvias localmente muy fuertes, granizadas y vendavales. En esta época del año es frecuente que estos núcleos puedan ocasionar crecidas súbitas de barrancos o ríos, como por desgracia sucedió el pasado fin de semana en El Bierzo leonés, donde fallecieron dos mujeres. Las granizadas de agosto a veces son catastróficas en esta época del año, y tampoco hay que olvidar la recurrencia de los reventones. Un Mediterráneo extremadamente cálido aportará gasolina de primera».