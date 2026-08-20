El grupo ACS y Hochtief han vuelto a lograr la primera posición en su prestigioso ranking TOP 250 International Contractors que elabora Engineering News-Record (ENR). Así, el conglomerado empresarial consigue este reconocimiento por octava vez en los últimos 10 años, considerado la referencia mundial en el sector de la construcción y las infraestructuras.

De esta forma, ACS se consolida como el mayor contratista internacional del mundo y pone de manifiesto la fortaleza de su estrategia global y su capacidad para generar crecimiento sostenible en los principales mercados internacionales.

El liderazgo del grupo del Ibex 35 se sostiene sobre unos sólidos resultados operativos y financieros. Así, en 2025, el grupo registró unas ventas de 49.848 millones de euros y alcanzó una cartera récord de 92.858 millones de euros, impulsada por el crecimiento de las adjudicaciones en sectores estratégicos como los centros de datos, la infraestructura digital, la energía, los minerales críticos, la defensa, la sanidad y el transporte sostenible.

La dimensión internacional del grupo queda reflejada en que el 92% de su cartera se encuentra fuera de España, con Estados Unidos y Canadá representando el 56% del total, reforzando así su posición en los mercados de infraestructuras más dinámicos del mundo.

Además, este reconocimiento pone de manifiesto la capacidad diferencial de ACS para desarrollar, financiar, diseñar, construir, operar y mantener infraestructuras a lo largo de todo su ciclo de vida.

ACS y Hochtief

A través de sus compañías Hochtief, Turner, Cimic, Dragados, FlatironDragados, Iridium y demás filiales, el grupo continúa reforzando la colaboración entre negocios y geografías para ofrecer soluciones integradas en los proyectos más complejos y transformadores del mundo, consolidándose como un socio estratégico de referencia en los sectores de crecimiento a largo plazo.

La compañía que preside Florentino Pérez es una organización global, integrada y diversificada que desarrolla, invierte, diseña, construye y opera proyectos en movilidad de nueva generación, tecnología avanzada, transición energética, minerales críticos, recursos naturales, infraestructura social e ingeniería civil a gran escala.

El grupo cuenta con más de 167.800 empleados en todo el mundo y una facturación de 49.900 millones de euros en 2025. Su red global le otorga escala y cobertura para movilizar recursos con rapidez y eficiencia para sus clientes, ofrecer carreras profesionales satisfactorias a sus empleados y realizar inversiones a largo plazo en innovación e investigación.

Además, la empresa cuenta con un profundo conocimiento de los mercados en los que opera, con relaciones consolidadas con las comunidades y una experiencia técnica inigualable que aporta soluciones a sus clientes.