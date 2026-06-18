La jornada del 18 de junio de 2026 se presenta con intervalos nubosos y posibilidad de brumas y nieblas, sobre todo en la mañana y la tarde. En buena parte de la provincia, se esperan chubascos dispersos en la mitad sur, con temperaturas en aumento que podrían alcanzar los 34 grados en interior de Guipúzcoa y los 36 en Álava. Los vientos serán flojos y variables, predominando del norte en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes en aumento y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza de forma lenta y suave esta mañana, con una ligera bruma que ni siquiera amenaza con la lluvia. A medida que el sol asoma tímidamente, la temperatura ronda los 18 grados, creando un ambiente fresco y placentero para disfrutar de un paseo matutino. La brisa, proveniente del norte, sopla gentilmente a 15 km/h, aunque no se prevén precipitaciones hasta más tarde.

Ya por la tarde, el calor se hará sentir, alcanzando los 33 grados, pero la sensación térmica podría ser un poco más elevada, dados los niveles de humedad que superan el 90%. En este escenario, existe una probabilidad moderada de chubascos en la tarde-noche, por lo que sería prudente tener un paraguas a mano. Mientras el sol empiece a descender hacia el horizonte a las 21:54, el aire podría volverse un tanto pesado, invitando a buscar refugio del calor.

Cambio de tiempo con lluvias anticipadas en Baracaldo

El aire fresco que se respira esta mañana en Baracaldo anuncia un tiempo de cambios. Las nubes grises se apoderan del cielo, arropando un amanecer que invita a estar preparado para lo inesperado, con ráfagas de viento que susurran lo que está por venir. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvias aumentará, especialmente en la tarde-noche, cuando el mercurio alcance hasta 29 grados, pero la sensación será más alta.

Aunque por la mañana se disfrutará de un ligero respiro, con temperaturas que rondan los 18 grados, la tarde traerá consigo un cambio notorio: el viento soplará a 20 km/h con rachas que podrían superar los 30 km/h y la humedad alcanzará el 100%. Es recomendable llevar paraguas, ya que las lluvias podrían interrumpir planes en las horas venideras.

Guecho: cielo despejado con posibilidad de lluvia

El día comienza en Guecho con un amanecer fresco y una temperatura mínima de 17°C. Aunque el cielo se presenta en su mayoría despejado, la probabilidad de lluvia es muy baja hasta el mediodía. A medida que avanza la jornada, la temperatura máxima alcanzará los 25°C, ofreciendo una tarde bastante cálida. Sin embargo, a partir de la tarde-noche, la probabilidad de lluvia aumenta a un 15%, aunque no se espera un aguacero significativo.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los 30 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. La humedad variará entre 60% y 100%, generando un ambiente algo pesado en las horas más cálidas. Con un total de 15 horas y 24 minutos de luz, será una jornada en la que el tiempo se mostrará variable pero predominantemente agradable.

Santurce: cielo nuboso y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados y mínimas de 17. Aunque el cielo estará algo nuboso en la mañana y la tarde, la probabilidad de lluvia es baja y se prevén vientos suaves. Esto permite disfrutar de una jornada agradable sin preocupaciones.

El ambiente es ideal para pasear por los alrededores o para disfrutar de actividades al aire libre. Con un tiempo tan amigable, es una excelente ocasión para relajarse y apreciar las pequeñas cosas del día a día.

Nubosidad y riesgo de lluvia por la tarde en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta tranquila con un cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondan los 18 grados, brindando una sensación térmica fresca. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá y la posibilidad de lluvia en la tarde-noche aumenta, aunque todavía se podrá disfrutar de una temperatura máxima que alcanzará los 34 grados. Para quienes salgan, se recomienda llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que al caer la tarde la temperatura descenderá a unos agradables 19 grados.

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