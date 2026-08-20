El entrenador de Isabel Preysler cuenta cómo comienza su día: «El servicio la despierta a las tres»

Isabel Preysler mantiene un plan de ejercicio adaptado a sus necesidades. A sus 75 años, la socialité continúa cuidando su forma física con varias sesiones semanales en el gimnasio privado que tiene en su domicilio. Su entrenador personal, Blas Latorre, ha explicado algunos detalles de esos entrenamientos y también ha sorprendido al contar cómo comienza el día de la conocida celebrity.

La imagen de Isabel Preysler como una mujer disciplinada y extremadamente cuidadosa con su aspecto no es nueva. A lo largo de los años, ha convertido el cuidado personal en una de sus principales señas de identidad. Sin embargo, su rutina diaria tiene poco que ver con la de quienes acostumbran a comenzar la jornada a primera hora de la mañana.

Así lo explicó hace un tiempo Blas Latorre, su entrenador personal, durante su intervención en el programa de Telecinco El Tiempo Justo. El preparador físico desveló que Preysler no es precisamente una persona madrugadora y ofreció una descripción bastante llamativa de sus primeras horas del día.

«Se despierta a las 3 de la tarde. Según entro por la puerta, el servicio despierta a Isabel y le va preparando el desayuno», comentó al respecto. Una afirmación que permite hacerse una idea del peculiar horario de la socialité, muy alejado del habitual en buena parte de la población.

Una vez que comienza su jornada, llega el momento de organizarlo todo. Mientras Isabel Preysler se organiza para iniciar la sesión, su entrenador prepara el gimnasio privado en el que realizan los ejercicios. El objetivo, según Blas Latorre, no es someterla a entrenamientos especialmente exigentes, sino mantener una actividad física regular y ajustada a sus características.

Entrenamientos de 45 minutos

La rutina deportiva de Isabel Preysler está perfectamente estructurada, aunque no responde a un plan excesivamente rígido. La empresaria realiza tres sesiones de ejercicio a la semana, con una duración aproximada de 45 minutos cada una.

Blas Latorre se encarga de diseñar los ejercicios teniendo en cuenta tanto las necesidades de Preysler como sus preferencias. De esta manera, el entrenamiento combina diferentes movimientos destinados a trabajar la fuerza, la coordinación y determinadas zonas del cuerpo a las que prestan una atención especial.

Entre todos ellos existe uno que parece contar con la aprobación de la socialité. Se trata de un ejercicio que se realiza con una banda elástica, un material que, según su entrenador, le gusta especialmente.

El movimiento es sencillo en apariencia. Isabel se sienta, pisa la banda con los pies y mantiene la espalda recta mientras flexiona y estira los codos, sujetando con las manos los extremos de la goma. El ejercicio se completa con diez repeticiones.

La elección de este tipo de ejercicios responde también a la necesidad de adaptar la actividad física a la persona que la realiza. En el caso de Preysler, el objetivo no pasa por alcanzar un determinado rendimiento deportivo, sino por mantener la movilidad y trabajar la musculatura de forma constante.

El ejercicio que menos le gusta

No todos los ejercicios tienen la misma acogida por parte de Isabel Preysler. Su entrenador también ha revelado cuál es uno de los movimientos que menos entusiasmo despierta en ella. Se trata del denominado Lázaro, un ejercicio que consiste en levantarse del suelo y volver a tumbarse.

El movimiento requiere cierta coordinación y esfuerzo, por lo que Latorre reconoce que no suele incluirlo con demasiada frecuencia en las sesiones. La razón es sencilla: a Isabel no le gusta especialmente.

«Se lo pido pocas veces porque siempre me dice: ‘Ay, Blas, por favor, ¿qué es lo que me mandas? Este no me gusta’», relató el entrenador durante su intervención en Telecinco.

Esta anécdota muestra también la buena relación que existe entre ambos. Lejos de limitarse a seguir una tabla de ejercicios cerrada, el entrenamiento se adapta a las sensaciones de Isabel, incorporando aquellos movimientos con los que se encuentra más cómoda y reduciendo los que le resultan más incómodos.

Tríceps y abdominales

Dentro de la planificación también hay dos zonas a las que Blas Latorre presta especial atención: los tríceps y los abdominales. El entrenador considera importante trabajar estas áreas debido a la tendencia que existe a perder tono muscular con el paso del tiempo.

«Es lo que tiende más a deformarse», explicó el preparador físico al referirse a estas partes del cuerpo. Por ello, los ejercicios destinados a fortalecerlas ocupan un lugar relevante dentro de las sesiones de Preysler.

La constancia es, en este sentido, uno de los principales pilares de su rutina. Tres entrenamientos semanales de 45 minutos permiten mantener una actividad física regular sin necesidad de someterse a sesiones excesivamente largas o intensas.

Con todo esto, podemos decir que Isabel Preysler continúa así incorporando el ejercicio a su particular estilo de vida. Su rutina puede resultar poco convencional por el horario en el que comienza el día, pero su compromiso con la actividad física se mantiene firme y los buenos resultados son evidentes.