La rutina de Isabel Preysler (76 años) para mantenerse en forma: trabaja a conciencia brazos y cintura porque «envejecen» más rápido

Hablar de Isabel Preysler es hacerlo de una de las grandes damas de la alta sociedad, pero también de una mujer que se ha convertido en un icono. A sus 76 años, la socialité continúa despertando admiración por su aspecto físico y por una cuidada imagen que ha inspirado a muchas mujeres.

Lejos de recurrir a soluciones rápidas, su filosofía se basa en la constancia. La alimentación, el descanso, los tratamientos estéticos y el deporte forman parte de un estilo de vida que sigue con disciplina y que ha ido adaptando a las necesidades propias de la edad.

Uno de los aspectos que más llaman la atención de su preparación física es la importancia que concede al trabajo de determinadas zonas del cuerpo que, según explica su entrenador personal, muestran antes los efectos del paso del tiempo. Los brazos y la cintura tienen mucha importancia en su tabla de ejercicios y nosotros vamos a explicaros el motivo.

La dieta de Isabel Preysler

La alimentación constituye uno de los pilares fundamentales del estilo de vida de Isabel Preysler. Desde hace años sigue una dieta centrada en el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, reduciendo al máximo los alimentos ultraprocesados y limitando el consumo de azúcares, carnes rojas y productos lácteos.

Ese planteamiento quedó reflejado en el documental Mi Navidad, emitido en Disney+, donde mostró parte de su rutina matinal. La jornada comienza con agua caliente con lima y varios suplementos vitamínicos. Posteriormente incorpora zumo de pomelo, kiwi, otra pieza de pomelo consumida como fruta fresca y semillas de lino.

Durante este programa, la madre de Tamara Falcó bromeó con el aspecto de algunos de esos alimentos al afirmar que las semillas de lino parecían «comida de pájaros». Tras finalizar el desayuno, explicó que en muchas ocasiones completa la primera comida del día con agua de Jamaica.

No obstante, la socialité también reconoce que mantiene algunos pequeños placeres gastronómicos. En una entrevista concedida al diario El Mundo confesó su afición por el cacao, llegando incluso a definirse como «adicta» a este alimento, una muestra de que su alimentación también deja espacio para disfrutar de determinados caprichos de forma ocasional.

Deporte moderado y controlado

El responsable de supervisar la preparación física de Isabel Preysler desde hace más de doce años es Blas Latorre. El entrenador ha explicado en distintas entrevistas que se desplaza tres veces por semana al domicilio de la empresaria para dirigir sesiones de aproximadamente 45 minutos.

La continuidad de este trabajo conjunto ha permitido adaptar progresivamente los ejercicios a las necesidades de cada etapa, priorizando el mantenimiento de la fuerza, la movilidad articular y el equilibrio, aspectos especialmente importantes conforme avanza la edad.

Las sesiones siguen una estructura muy definida. Los primeros cinco minutos están dedicados a un trabajo cardiovascular suave, normalmente utilizando una bicicleta elíptica, con el objetivo de elevar progresivamente la temperatura corporal y preparar la musculatura para el esfuerzo posterior.

Tras esa primera fase llega el calentamiento específico, centrado principalmente en la espalda y la zona abdominal. Este bloque busca activar el tronco antes de comenzar el entrenamiento de fuerza, reduciendo el riesgo de lesiones y favoreciendo una mejor ejecución de los ejercicios.

A continuación se desarrolla el núcleo principal de la sesión, compuesto por distintos movimientos destinados a trabajar todos los grupos musculares. El objetivo no es mantener una buena apariencia física, sino conservar capacidades funcionales como la estabilidad, la coordinación y la fuerza.

El entrenamiento concluye siempre con una fase de estiramientos, una parte que, según ha explicado el propio Blas Latorre, es la favorita de Isabel Preysler.

Brazos y cintura, las zonas que más cuida

Aunque el entrenamiento es global, existen dos regiones del cuerpo sobre las que Preysler pone un énfasis especial: los brazos y la cintura. Según ha explicado su entrenador, ambas zonas suelen mostrar antes los efectos del envejecimiento y, además, permanecen habitualmente visibles, por lo que forman parte de los principales objetivos de su preparación física.

Para fortalecer los brazos recurre con frecuencia al trabajo con bandas elásticas, un material sencillo, pero muy eficaz para desarrollar fuerza sin necesidad de utilizar grandes cargas.

Uno de los ejercicios habituales consiste en permanecer sentada sobre una silla mientras pisa la banda con ambos pies. Sujetándola por detrás de la espalda, realiza movimientos de flexión y extensión de los codos en series de diez repeticiones. Este tipo de trabajo permite activar la musculatura de los brazos de forma controlada y adaptada a las capacidades de cada persona.

El uso de bandas elásticas se ha consolidado en los últimos años como una herramienta habitual en programas de entrenamiento dirigidos a personas de todas las edades, ya que facilita una resistencia progresiva y reduce el impacto sobre las articulaciones.

La ex pareja de Mario Vargas Llosa busca cuidar su imagen porque es un personaje público que lleva mucho tiempo en primera línea, pero primero va su salud. Por ese motivo, cuida su alimentación y hace ejercicios para fortalecer las zonas que saben que pueden causarle problemas en el futuro.