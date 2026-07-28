Melyssa Pinto define sus vacaciones con Mario Casas: «Es el viaje de nuestros sueños»

Melyssa Pinto y Mario Casas han dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones en uno de los destinos más espectaculares del mundo. Tras más de un año y medio de discreta relación, la pareja ha puesto rumbo a Namibia, desde donde ya ha compartido sus primeras imágenes.

Desde que comenzó su historia de amor, la influencer y el actor han optado por mantener su relación alejada de los focos. Son contadas las ocasiones en las que han posado juntos en redes sociales, aunque sí han dejado entrever algunos de los viajes que han compartido en este tiempo, con destinos como El Salvador, París, Italia, Canarias o Cantabria, aprovechando los huecos que les permiten sus respectivas agendas.

Hace apenas unas semanas, Melyssa adelantó que este verano tenía previsto hacer una escapada muy especial, aunque prefirió mantener el destino en secreto. Una discreción que alimentó la curiosidad de sus seguidores y que quizá también les permitió viajar con mayor tranquilidad, lejos de la atención mediática.

Una vez aterrizados, ambos no han dudado en compartir las primeras imágenes de esta aventura africana, un viaje que recuerda a los grandes paisajes de Memorias de África.

El viaje de Mario Casas y Melyssa Pinto a África

A las puertas de agosto, la pareja ha elegido Namibia, en la costa suroeste del continente africano, para disfrutar de unos días de desconexión. Aunque Melyssa ya había adelantado el destino desde el avión, confesando que era un viaje que llevaba mucho tiempo deseando hacer, ha sido al instalarse en su alojamiento cuando ha compartido sus primeras impresiones. En uno de los vídeos, incluso, se escucha de fondo la voz de Mario Casas deseando los buenos días. «Buenos días. Hemos empezado el viaje de nuestros sueños. Este lugar… yo es que estoy feliz», comenta la creadora de contenido en una de las publicaciones.

La exconcursante de La isla de las tentaciones, que supera el millón de seguidores en Instagram, también ha compartido varias fotografías de sus primeras horas en el país. «Así nos recibió ayer Namibia», escribió junto a unas imágenes en las que muestra algunos de los primeros safaris, durante los que han podido contemplar de cerca animales como jirafas y avestruces.

La gastronomía local también ha tenido protagonismo en esta escapada. Junto a la fotografía de un plato de pollo acompañado de verduras y tostadas, Melyssa bromeó con sus seguidores: «Ni aunque lo intentase podría hacer un pollo tan rico y sabroso como este».

Por su parte, Mario Casas también ha querido inmortalizar algunos de los momentos más especiales del viaje. El protagonista de Palmeras en la nieve ha publicado un posado en pleno desierto al atardecer, una imagen que, previsiblemente, fue tomada por Melyssa y que refleja el carácter íntimo con el que ambos están viviendo esta escapada.

Aunque suelen mantener su historia de amor en un segundo plano, Mario Casas y Melyssa Pinto han querido hacer una pequeña excepción para compartir con sus seguidores algunos de los momentos de estas vacaciones. Todo apunta a que Namibia será solo el comienzo de una aventura que la pareja continuará mostrando, con cuentagotas, durante los próximos días.