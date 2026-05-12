Mario Casas ha roto su regla de oro por Melyssa Pinto. Desde hace más de un año que el actor y la influencer mantienen una discreta relación sentimental que apenas han expuesto en redes sociales, hasta hoy. Con motivo del 35 cumpleaños de la portuguesa, su novio ha decidido sorprenderla —pero no con un paseo en moto por la Costa Brava al más puro estilo Tres metros sobre el cielo—, sino con una romántica felicitación —con foto incluida— en redes sociales.

Mario Casas rompe su regla de oro por Melyssa Pinto

Cuando la fama de Mario Casas comenzaba a despegar, inevitablemente sus fans quisieron conocer más sobre su vida personal. Entonces, el actor no solo protagonizó una historia de amor en la ficción con María Valverde, sino que sus papeles traspasaron la gran pantalla y se convirtieron en la pareja del momento.

Poco tiempo después, y debido a la presión mediática que vivieron, sus caminos se separaron, lo que supuso que Mario Casas se convirtiera en el soltero de oro. Aunque sí bien es cierto que el cuñado de Ana Mena ha tratado siempre de esquivar el foco, sus relaciones sentimentales —de las que nunca se ha pronunciado públicamente pese a ser secretos a voces— siempre han salido a la luz —como ocurrió con Desireé Corderó, Blanca Suárez o Berta Vázquez—. Eso sí, en todo momento trataba de no pronunciarse sobre esta parcela de su vida.

Una máxima que no ha sido así con Melyssa Pinto. La joven se dio a conocer en 2018 como pretendienta en el plató de Mujeres, Hombres y Viceversa. Entonces logró conquistar el corazón de Alberto Santana, entonces tronista. Sin embargo, su relación —que fue cuando menos intensa— llegó a su fin meses después. Fue entonces cuando la creadora de contenidos dio el salto definitivo a la televisión como tronista de este espacio para encontrar el amor. De hecho, lo encontró con Tom Bruse, con el que rompió durante su participación en La isla de las tentaciones tras una infidelidad de lo más sonada con el empresario. Una deslealtad que destrozó por completo a Melyssa, que hoy celebra una nueva vuelta al sol como pareja de uno de los actores más deseados del país.

Aunque en un comienzo Casas prefirió no pronunciarse al respecto —y Melyssa dejaba claro que no hablaba del actor porque prefería que su «caramelito» estuviera cerrado—, lo cierto es que con el paso del tiempo no ha dudado en pronunciarse sobre su chica, a la que ha felicitado públicamente en redes, rompiendo así su norma de oro. «Happy Birthday» ha escrito el protagonista de Palmeras en la Nieve junto a una imagen en la que aparece abrazando a Melyssa y luciendo una camiseta con el nombre de la portuguesa. Además, ha añadido con un emoticono corazón rojo (que eso en la era de las redes significa te quiero.). Una instantánea que ha derretido a sus fans —y que ha roto el corazón de muchas—.