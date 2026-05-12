El collar antiparasitario para perros grandes se convierte en el más vendido con la llegada de la primavera

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, las rutinas de nuestras mascotas, al igual que las nuestras, cambian. Los paseos se alargan, las visitas a zonas de vegetación son más frecuentes y, lamentablemente, también se produce el despertar de parásitos externos.

Para los dueños de perros de razas grandes, este periodo supone un reto adicional: su mayor tamaño y su estilo de vida activo al aire libre los convierten en el blanco perfecto para pulgas, garrapatas y el peligroso flebótomo, transmisor de la leishmaniosis.

Esta necesidad de protección ha disparado la demanda de soluciones que, además de efectivas, sean cómodas para el día a día. Entre las opciones más recomendadas por veterinarios para la protección duradera contra pulgas y garrapatas, el collar Seresto para perros destaca por su eficacia de hasta 8 meses sin necesidad de aplicaciones mensuales, convirtiéndose en la opción preferida para quienes buscan tranquilidad a largo plazo.

La opinión experta: el “estándar de oro” en prevención

La confianza de los usuarios en este sistema viene respaldada por el criterio clínico. Natalia Otero Ouro, especialista veterinaria, define este dispositivo como el “estándar de oro” en protección antiparasitaria de larga duración.

Según explica la experta, el collar es especialmente efectivo para prevenir la leishmaniosis, ya que su tecnología de matriz polimérica garantiza una liberación constante y segura de principios activos como el imidacloprid y la flumetrina durante dos tercios del año.

Un factor determinante en el éxito de ventas para perros de más de 8 kg es su capacidad para actuar sin necesidad de que el parásito llegue a picar. Gracias al denominado efecto “hot foot”, los parásitos sufren una parálisis inmediata al entrar en contacto con el pelo tratado del animal. Al no morder, se reduce drásticamente el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, algo vital en perros grandes que pasan mucho tiempo en entornos rurales o jardines.

Diferencias clave

Uno de los errores más comunes entre los dueños de perros es intentar adaptar productos de diferentes tamaños. Desde centros especializados como Barakaldo Veterinaria, insisten en la importancia de elegir el formato específico según el peso.

Para razas grandes o medianas (más de 8 kg), el collar de 70 cm está ajustado al metabolismo de animales más pesados. “No cortes nunca el collar grande para un perro pequeño”, advierten, ya que la liberación de miligramos por centímetro está diseñada para cubrir las necesidades específicas de cada rango de peso.

Además de su potencia, la versatilidad es otro de los puntos fuertes que lo han llevado al top 1 de ventas:

Resistencia al agua: sigue funcionando aunque el perro se moje.

sigue funcionando aunque el perro se moje. Seguridad familiar: al ser inodoro y no dejar residuos grados, permite el contacto normal con la mascota en el hogar.

al ser inodoro y no dejar residuos grados, permite el contacto normal con la mascota en el hogar. Higiene del entorno: no solo mata pulgas adultas, también elimina larvas en el entorno cercano, rompiendo el ciclo de infestación en casa.

Consejos para una colocación eficaz

Para que la protección de 8 meses sea efectiva, la colocación es el paso crítico. Los veterinarios recomiendan dejar siempre un espacio de dos dedos entre el collar y la piel del perro. Este ajuste asegura que el contacto sea el correcto para que los principios activos se distribuyan por la capa lipídica de la piel de forma constante.

Con la llegada del buen tiempo, la prevención se convierte en el mejor aliado de la salud animal. Optar por productos de eficacia comprobada en tiendas de confianza como Barakaldo Vet Shop garantiza que nuestros compañeros de cuatro patas puedan disfrutar de la primavera con total libertad, sin riesgos innecesarios.