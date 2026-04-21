Todo sobre la vida de Henar Álvarez: de dónde es, su pareja actual y su único hijo de 9 años

La cómica, escritora y presentadora Henar Álvarez se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del humor en España. Coincidiendo con el estreno de una nueva etapa de su programa Al cielo con ella en TVE, repasamos su vida personal: de dónde es, su historia sentimental y su faceta como madre. Henar Álvarez llega a La 1 este martes con Al cielo con ella después de una trayectoria unida a RTVE.

De Aluche a Asturias: sus orígenes

Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1984. Henar Álvarez creció en el barrio de Aluche, un entorno que, según ella misma ha contado, ha marcado su forma de entender el humor.

Es madrileña. Pero, mantiene una fuerte conexión con Asturias. Su familia paterna procede de San Juan de la Arena, un pequeño pueblo costero que ha influido en su obra y en su identidad personal.

De bloguera a estrella de la comedia

Antes de saltar a la televisión, Henar comenzó en el mundo digital. En 2014 ganó los Premios Bitácoras con el blog La culpa es del script, centrado en cine y televisión.

Su popularidad creció especialmente gracias a podcasts feministas de gran éxito como Estirando el Chicle, El Olimpo de las Diosas y 2 Rubias muy Legales, donde combina humor y reflexión social.

Su salto definitivo a RTVE

La relación de Henar con RTVE viene de lejos. En 2013 ya colaboró en Días de cine, sustituyendo a Cayetana Guillén Cuervo.

Más recientemente, ha participado en Late Xou, presentado por Marc Giró, antes de dar el salto definitivo a La 1 con su propio formato.

Su vida sentimental

En el plano personal, Henar ha hablado abiertamente de sus relaciones. La más relevante ha sido con Nacho Jouve Martín, con quien mantuvo una relación durante unos seis años. La pareja se separó en 2023.

Su hijo Otto, el centro de su vida

Fruto de esa relación nació su único hijo, Otto, en 2017. Con 9 años, el pequeño es una figura habitual en las redes sociales de la presentadora, donde Henar Álvarez comparte momentos de su vida cotidiana.

La maternidad es una parte importante de su discurso público, que a menudo mezcla con humor y experiencias personales.

Una voz propia en el humor español

Con un estilo directo, irónico y muy ligado a las nuevas generaciones, Henar Álvarez ha conseguido consolidarse como una figura clave del entretenimiento en España, combinando televisión, radio, podcasts y escritura con una marca personal muy reconocible.