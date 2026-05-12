Esta semana arrancan los paros y las movilizaciones de los empleados de la Agencia Tributaria en medio de la campaña de la Declaración de la Renta. En concreto, se ha convocado a todos los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de toda España, mañana, miércoles 13 de mayo, a un paro parcial de una hora en todos sus centros de trabajo para reclamar aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados con la AEAT.

Se trata de los primeros movimientos y protestas de los funcionarios de la Agencia Tributaria que se van a producir ya con Carlos Cuerpo como ministro de Hacienda. Así, los paros tendrán lugar mañana de 11.00h a 12.00h en todos las oficinas, sedes y centros de trabajo de la Agencia Tributaria en toda España. Coincidiendo con estos paros, a la misma hora hay convocadas concentraciones frente a las delegaciones especiales de la AEAT en todas las comunidades autónomas (en Madrid tendrá lugar frente a la delegación de la calle Guzmán el Bueno, 139).

El calendario de movilizaciones -que se iniciaron el pasado 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda- se reanudará el próximo 29 de mayo con un nuevo paro parcial y nuevas concentraciones. Y culminarán el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo de la AEAT en toda España, que coincido justo con el último mes para hacer la declaración de la Renta.

Estas movilizaciones contra la AEAT son consecuencia del bloqueo de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerado profesión de riesgo, la implantación de carrera administrativa y profesional o la regulación del teletrabajo, según ha indicado CSIF, además de que el sindicato también ha interpuesto en abril un conflicto contra la Agencia Tributaria.

Falta de efectivos en la Agencia Tributaria

Los funcionarios también denuncian además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y que la plantilla se encuentra superada y al límite. CSIF recuerda además que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente; implantar un régimen de teletrabajo e incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándoles profesión de riesgo. CSIF denuncia que desde entonces no se ha producido ningún avance.