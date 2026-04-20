Los trabajadores de Hacienda han convocado una huelga general y varios paros para protestar por sus condiciones en plena Campaña de la Renta 2025. En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este lunes movilizaciones en la Agencia Tributaria (AEAT) para mejorar la situación laboral de la plantilla.

Entre esas movilizaciones se incluye la convocatoria de paros parciales y de una huelga general en todos los centros de trabajo de Hacienda para el próximo 8 de junio.

De esta forma, y coincidiendo con la Campaña de la Renta 2025, CSIF ha convocado para el próximo 6 de mayo una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda.

Más tarde, el 13 y el 29 de mayo, celebrará paros parciales de una hora en los centros de trabajo de la AEAT, que culminarán el 8 de junio con la celebración de una huelga general.

La huelga de Hacienda

CSIF ha asegurado en un comunicado que intentará minimizar las consecuencias que todas estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos en un momento en el que se están llevando a cabo las declaraciones del IRPF.

El sindicato que dirige Miguel Borra ha interpuesto un conflicto contra la AEAT por mantener «bloqueada» la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la implantación de carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

En este sentido, CSIF recuerda que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en el que se recogían todos estos compromisos, sin que desde entonces se hayan producido avances. Por ello, CSIF ha decidido interponer un conflicto con la Agencia Tributaria, a la que pide iniciar negociaciones para desbloquear la situación.

Los trabajadores de Hacienda llevan años quejándose a causa de sus condiciones laborales. De hecho, no es la primera vez que organizan movilizaciones en plena Campaña de la Renta.

La ya ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vivió en el seno de su gestión varias protestas similares, incluidas movilizaciones a las puertas del edificio del departamento que regentaba, en Madrid.

No obstante, los funcionarios no se dan por vencidos y continúan un año más su lucha. Hace unos días, el sindicato recordó que desde 2019 ya son tres los conflictos que ha mantenido con la Administración.

Ahora, bajo la regencia del nuevo ministro Arcadi España, los empleados de la AEAT continúan llevando a cabo sus reivindicaciones con la esperanza de que el Gobierno les escuche y acabe cediendo a sus peticiones.