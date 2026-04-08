Ultimátum de CSIF a Hacienda: 5 días para negociar o habrá huelga en plena campaña de la Renta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha interpuesto un conflicto contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

A partir de hoy, CSIF inicia un periodo de cinco días de negociación con la AEAT, antes de llegar a una huelga, con el objetivo de desbloquear conversaciones sobre diversos asuntos relacionados con las condiciones laborales.

Incluyen la implementación de la carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo y el reconocimiento de la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como profesión de riesgo.

Las declaraciones dadas en exclusiva para OKDIARIO del portavoz de CSIF, Pablo Burgos, se contraponen a las últimas afirmaciones publicas de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, que señala que los acuerdos que han firmado (los miembros de CSIF) impiden que se realicen movilizaciones durante la campaña.

«No creo que las vayan a hacer», ha remarcado la directora general. Por su parte, Burgos, deja claro que el sindicato puede llevar a cabo la huelga durante la campaña.

El único compromiso que mantienen es de no mantenerla los últimos siete días antes del cierre de la campaña. “De acuerdo con las garantías sindicales, en defensa de los servicios públicos y por el compromiso con el ciudadano”, añade el portavoz del CSIF.

Incluso si no hay avances por parte de la Agencia Tributaria , están dispuestos a mantener el pulso más allá de la campaña de la Renta.

No hay avances desde 2024

En cualquier caso, Fernández entiende que las organizaciones sindicales están para reclamar mejoras y para que se realicen determinadas actuaciones que son «ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo».

Aún así la misma directora ha respondido que esa cuestión trasciende a la AEAT y que no tienen capacidad política para resolver el conflicto. Algo que parece haber revuelto aún más al sindicato.

El sindicato recuerda que desde 2019 ya son tres los conflictos que mantiene con la Administración.

El último acuerdo se firmó en 2024 con la Agencia Tributaria por el que el organismo se comprometía a revisar la carrera profesional de todos los empleados (bloqueada desde 2019 con la consiguiente pérdida retributiva).Sin embargo, CSIF denuncia que desde entonces apenas hay avances.