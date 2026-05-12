Hallan a 2.500 metros de profundidad un barco del siglo XVI con un tesoro intacto

Un equipo internacional de arqueólogos submarinos ha realizado uno de los hallazgos más impresionantes de los últimos años en el Mediterráneo. A más de 2.500 metros de profundidad, frente a las costas francesas cercanas a Saint-Tropez, los investigadores localizaron los restos de un barco mercante del siglo XVI, que ha sido denominado como Camarat 4, que estaba cargado con cerámicas y mercancías que están muy bien conservadas.

Este descubrimiento fue realizado por el Departamento de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas y Submarinas de Francia (DRASSM) gracias al uso de drones submarinos que operaban de forma remota y tienen capacidades de trabajar en profundidades extremas.

Los expertos consideran que el barco naufragó alrededor del siglo XVI, en el Renacimiento, mientras transportaba mercancías comerciales por una de las rutas más importantes del Mediterráneo occidental.

Lo más increíble de este hallazgo es el estado de conservación. En el fondo marino se pudieron encontrar platos, jarras, cuencos y recipientes de cerámica que prácticamente estaban intactos. También se encontraron anclas y restos de la estructura del barco en perfecto estado.

Comercio en el siglo XVI

Los arqueólogos piensan que probablemente el barco transportaba mercancías procedentes de Italia o de alguna zona del Mediterráneo oriental y se dirigía a algún puerto español o francés. Muchas de las cerámicas que se encontraron tienen toques del Renacimiento, una época en la que el Mediterráneo era el motor económico del continente.

Además, el cargamento intacto permite estudiar aspectos cotidianos que son imposibles de analizar en otros contextos. Se puede saber cómo se almacenaban las mercancías y en qué condiciones viajaban entre los distintos territorios europeos.

El Mediterráneo esconde tesoros

Los expertos creen que el Mediterráneo podría albergar todavía cientos de miles de naufragios que aún no han sido localizados. Durante siglos, esta región fue la principal ruta comercial del mundo antiguo y moderno; también fue escenario de guerras y tormentas.

El descubrimiento del Camarat 4 es considerado como una cápsula del tiempo. Este barco hundido conserva una información muy valiosa sobre cómo vivían, comerciaban y viajaban en el pasado, lo que para los investigadores es muy valioso.