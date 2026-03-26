Lo llaman la ‘cápsula del tiempo’ pero es real: descubren en China un bosque único que tiene 300 millones de años

Científicos del norte de China han descubierto un bosque tropical de 300 millones de años de antigüedad, perfectamente conservado bajo una gruesa capa de ceniza volcánica. Este hallazgo ofrece una oportunidad única para estudiar los antiguos ecosistemas que se desarrollaron durante el Pérmico temprano. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences detalla cómo la ceniza volcánica cubrió la vegetación, creando una auténtica «instantánea» del entorno y preservando las plantas en el mismo lugar donde crecían.

El bosque se encuentra cerca de la ciudad de Uda, en Mongolia Interior. Los investigadores afirman que el estado del hallazgo permite un análisis sin precedentes. La ceniza se depositó tan rápidamente que los árboles y las plantas se conservaron en un estado increíble. Herman Pfefferkorn, profesor de la Universidad de Pensilvania y coautor del estudio, calificó la conservación de «milagrosa». Señaló que se trata de una oportunidad invaluable para que los paleontólogos observen vegetación antigua que quedó sepultada casi instantáneamente por la erupción.

Un bosque de 300 millones de años en China

Un bosque tropical de hace 300 millones de años quedó preservado bajo la ceniza tras la erupción de un volcán en lo que hoy es el norte de China. Un nuevo estudio, realizado por un equipo de científicos chinos y estadounidenses, ha logrado reconstruir cómo era este bosque fosilizado, en el que convivían seis grupos de árboles, algunos capaces de alcanzar hasta 80 metros de altura. El hallazgo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos, ofrece nuevas claves sobre la ecología y el clima de aquella época.

El enclave analizado, situado cerca de Wuda, en China, es único en el mundo, ya que proporciona una auténtica instantánea de un momento detenido en el tiempo. La ceniza volcánica cubrió una amplia zona del bosque en apenas unos días, lo que permitió que muchas plantas se conservaran en los lugares exactos donde crecían. «Está perfectamente conservado», explica el paleobotánico Hermann Pfefferkorn. «Podemos estar allí y encontrar una rama con las hojas unidas, y luego nos encontramos con la siguiente rama y la siguiente y la siguiente. Y entonces descubrimos el tronco del mismo árbol. Eso es muy emocionante».

El equipo de investigación ha identificado seis grupos de árboles, que van desde helechos arborescentes hasta especies extintas como Sigillaria o Cordaites, con troncos que alcanzaban hasta 25 metros de altura, además de ejemplares bien conservados de otra especie desaparecida, los Noeggerathiales. Este hallazgo, considerado por los investigadores como una auténtica «cápsula del tiempo» con una amplia variedad de plantas extintas, abre la puerta a desarrollar una valiosa base de conocimiento para futuras investigaciones.

Pangea

Los científicos sitúan la capa de ceniza, de unos 298 millones de años, a comienzos del periodo Pérmico, una etapa en la que las placas continentales de la Tierra se desplazaban para formar el supercontinente conocido como Pangea. Para llegar a esta conclusión, han analizado un total de 1.000 metros cuadrados en el bosque de China que quedó cubierto por ceniza volcánica, distribuidas en tres localizaciones cercanas entre sí.

La exploración fue posible gracias al uso de maquinaria pesada empleada en la explotación del carbón de la zona, lo que permitió acceder a la capa inferior de ceniza.Además, estos yacimientos coexisten con depósitos de carbón, formados a partir de antiguos bosques tropicales que, con el paso del tiempo y bajo presión, se transformaron en este tipo de recursos.

Llegada de los primeros humanos a Asia

Durante décadas, la historia de la expansión humana fuera de África parecía bastante clara. Sin embargo, un fósil descubierto en Asia oriental, analizado con técnicas más avanzadas, sugiere que nuestros ancestros llegaron mucho antes de lo que se pensaba.

El protagonista de este giro es un antiguo resto atribuido al Homo erectus, una de las primeras especies humanas en salir de África. Este fósil, conocido como el «hombre de Yunxian» fue hallado en la provincia de Hubei, en China. Durante años, los expertos estimaron su antigüedad en unos 1,1 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en Nature apunta a que podría tener hasta 1,7 millones de años.

Este nuevo dato cambia de forma significativa nuestra comprensión de la expansión humana. Se pensaba que el Homo erectus salió de África hace entre 1,8 y 1,9 millones de años y que su avance hacia Asia fue lento y progresivo. Sin embargo, si ya estaba presente en China hace 1,7 millones de años, su desplazamiento habría sido mucho más rápido de lo estimado. Esto resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta la distancia, de más de 7.000 kilómetros desde regiones como la península del Sinaí hasta el este asiático.

Según Bae, esta nueva cronología desafía ideas muy arraigadas sobre cuándo llegaron los primeros homínidos a Asia. Sin embargo, también abre nuevas incógnitas: aún no está claro cuándo desapareció el Homo erectus de la región ni si fue realmente el primer grupo en llegar.