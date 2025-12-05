Colosal hallazgo en el Mediterráneo: un barco del siglo XVI es el 2º naufragio más profundo jamás encontrado

En las aguas del Mediterráneo se han hecho hallazgos colosales, pero el que acaba de ocurrir ha sorprendido a todos. Por increíble que parezca, un equipo francés ha localizado el segundo naufragio más profundo de la historia. Se trata de un barco renacentista.

Según han informado desde Artnet, el barco estaba a 2.570 metros de profundidad y ha sido bautizado provisionalmente como Camarat 4. Además, es uno de los naufragios mejor conservados del siglo XIV.

El trabajo está desarrollado por el DRASSM con apoyo del Ejército francés, y redefine los límites de la arqueología subacuática y abre una ventana inédita al comercio y la vida marítima del Renacimiento.

Descubren el segundo naufragio más profundo: es un barco renacentista

La mayoría de los naufragios conocidos se concentran en profundidades accesibles para buzos o robots convencionales. Camarat 4 rompe ese patrón.

Lo que lo hace tan impactante es que reposa sobre un lecho de sedimentos finos, en un entorno de temperaturas cercanas al punto de congelación, corrientes mínimas y una química del agua que actúa como conservante natural.

Estas condiciones extremas han permitido que el casco, la jarcia y diversos elementos metálicos se mantengan en un estado excepcional. Además, la ausencia de organismos xilófagos y la baja corrosión han evitado el deterioro habitual de la madera y el hierro en otros fondos marinos.

Paradójicamente, en este entorno casi inalterado aparecen también señales del presente. Por ejemplo, botellas de plástico, restos de redes y otros residuos que han viajado hasta el abismo.

El barco se trata de un pecio de unos 30 metros de eslora. Los historiadores quieren estudiarlo porque funciona como una máquina del tiempo.

Y es que su estabilidad estructural y la integridad del conjunto lo convierten en un laboratorio natural para estudiar procesos de conservación a largo plazo en ambientes extremos.

Por qué el Camarat 4 es tan importante para estudiar los barcos del Mediterráneo

El valor de Camarat 4 no se limita a su profundidad récord. Su carga ofrece información clave sobre las redes comerciales del Mediterráneo renacentista.

El inventario encontrado es de unas 200 jarras de cerámica decoradas, con motivos florales y símbolos devocionales típicos de la época, que reflejan la estética artesanal y la circulación de productos entre talleres y puertos.

Junto a ellas aparecen barras de hierro envueltas en fibras vegetales, un sistema de embalaje diseñado para reducir la oxidación durante los trayectos marítimos.

Este pequeño detalle es una pista fundamental sobre el transporte de materiales estratégicos en el siglo XVI y sobre las soluciones técnicas empleadas para proteger la carga.

Otros elementos interesantes del naufragio más profundo: Camarat 4

En el barco han encontrado en buen estado otros elementos muy llamativos para el gran público. Por ejemplo, conserva un cañón, un ancla completa y diversos utensilios de uso cotidiano.

Gracias a ellos será posible reconstruir tanto la función defensiva del barco como la vida a bordo. Al sumar los elementos se obtiene una visión coherente del perfil del viaje y del papel de esta embarcación en las rutas comerciales renacentistas.

Camarat 4 aporta así información directa sobre la circulación de materias primas, la estandarización de recipientes cerámicos y las dinámicas logísticas del Mediterráneo occidental.