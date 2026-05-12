Los dos guardias civiles heridos durante el operativo contra el narcotráfico en Huelva se encuentran fuera de peligro

Los dos agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos tras la colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo, ocurrida durante la persecución de una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva y en la que fallecieron otros dos compañeros, Jerónimo y Germán, evolucionan favorablemente y ya se encuentran fuera de peligro. Ambos han sido trasladados a planta en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde permanecen ingresados desde el pasado viernes, y se prevé que a lo largo de esta semana puedan ser derivados a hospitales en sus respectivas provincias.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, el agente con heridas de menor gravedad será trasladado a un centro hospitalario en la provincia de Alicante, donde reside y a cuya comandancia pertenece, aunque actualmente estaba destinado en comisión de servicio en el Servicio Marítimo de Huelva.

Por su parte, el agente que sufrió heridas de mayor gravedad también presenta una evolución estable, ha sido igualmente trasladado a planta y se espera que en los próximos días pueda ser derivado a un hospital en la provincia de Huelva.

El suceso tuvo lugar el viernes 8 de mayo, alrededor de las 11:00 horas, durante un operativo contra el narcotráfico en alta mar, a unas 80 millas náuticas de la costa onubense. En ese contexto, dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial iniciaron la persecución de una narcolancha.

Durante la operación, y por causas que aún se investigan, ambas embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron violentamente entre sí. Como consecuencia del impacto, dos agentes fallecieron, uno en el acto y otro durante su traslado al hospital, mientras que otros dos resultaron heridos de diversa consideración y fueron evacuados para recibir atención médica.

En relación con estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva, que se encontraba de guardia ese día, ha abierto diligencias para investigar el fallecimiento de uno de los agentes.