Desarticulada en Paterna (Valencia) una organización criminal de tráfico de drogas: hay 10 detenidos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Paterna (Valencia) una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. La operación se ha saldado con la detención de ocho varones y dos mujeres, todos españoles, de entre 30 y 58 años. A todos los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Además, a uno de ellos se le imputa también el presunto delito de tenencia ilícita de armas. La operación policial ha incluido ocho registros en varias poblaciones de la provincia de Valencia. Los agentes han intervenido 82.260 euros, 1.180 gramos de cocaína, teléfonos móviles, relojes, algunos de alta gama, seis vehículos y un arma de fuego. Además, han hallado una plantación de marihuana con 237 plantas.

La operación policial saldada con los 10 detenidos es continuidad de otra anterior, de mayo de 2025, en la que los agentes de la comisaría de la Policía Nacional en Paterna intervinieron 28 kilos de cocaína escondidos en el interior de un vehículo.

De los 82.260 euros intervenidos, 41.000 lo han sido en forma de pagarés. Según la Policía, se trata de reconocimientos de deuda. Dos de los detenidos han pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. El resto ha quedado en libertad una vez oída su declaración, pero con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.

Uno de los detenidos, siempre según la Policía, se encargaba de sufragar los gastos iniciales de cualquier operación de compra y venta de las sutancias, cobrando luego con intereses esas transacciones, ya fuera en efectivo, con cocaína o con diversos bienes.

Otro, sería, siempre según las mismas fuentes, el encargado del transporte de las sustancias. Y, a cambio, recibiría cocaína, que posteriormente vendía en su propio domicilio. De hecho, los agentes han localizado en el registro de esa misma vivienda un hueco oculto entre dos escalones. Allí había una caja de zapatos. Y, en su interior, casi un kilo de cocaína, una báscula y útiles para su preparación.

Un tercero, igualmente identificado por la Policía, se encargaría de contactar con los suministradores de la droga y supervisar los envíos. Y, un cuarto, haría funciones de vigilancia para evitar, a su vez, que el resto de miembros de la organización fuesen vigilados. Este último hacía, también, labores de testaferro.

El resto de miembros de la organización, siempre según la Policía, venderían la sustancia al menudeo desde sus domicilios y, supuestamente, blanqueaban el dinero con la venta de bienes muebles e inmuebles a los investigados.