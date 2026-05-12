La Guardia Civil estalla contra Montero por llamar «accidente laboral» las muertes frente al narco: «¡Es homicidio!»

Las asociaciones de la Guardia Civil han pedido una «rectificación inmediata» a la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que calificó como «accidente laboral» la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Huelva en una operación contra el narcotráfico.

Monteró se refirió este lunes durante el segundo debate electoral televisivo de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo a la muerte de los dos guardias civiles en acto de servicio como «accidentes laborales en los que entre todos tenemos que acabar», señaló la ex ministra mientras obviaba el narcotráfico como detonante de esta muerte.

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o la Asociación Profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) han expresado su repulsa a las palabras de Montero y han calificado que «estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal» y no ante un accidente laboral como apuntó Montero.

Jucil, por su parte, ha considerado «absolutamente lamentable la preocupante falta de sensibilidad institucional y conocimiento de la realidad» de María Jesús Montero al pretender «reducir lo sucedido a un mero accidente laboral».

Asimismo, Jucil ha afirmado que exigirá que «esta conducta delictiva se investigue hasta el final», porque los guardias civiles «no murieron en el mar; murieron defendiendo al Estado frente al narcotráfico, siendo víctimas de una huida criminal», ha lamentado.

AUGC ha atacado con más fuerza a la figura de Montero y ha señalado que «el accidente laboral es ella en sí» y ha subrayado que los agentes «estaban defendiendo el Estado de Derecho» y «no se trata de un accidente laboral como puede suceder en otros ámbitos». «Si ella considera que un asesinato es un accidente laboral, entonces igual no es una buena política», ha remarcado la asociación sobre las declaraciones de la ex ministra.

Esta asociación ha cargado también contra el Gobierno central y le ha acusado de «no haber hecho nada a favor de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional, como la demanda de que sean consideradas profesión de riesgo» o «con la aplicación de las 35 horas laborales, de lo que tanto se vanaglorian, pero que luego no se tiene aplicación práctica real».

La asociación Asesgc también ha reprimido a Montero por sus palabras, ya que es «un auténtico despropósito» y una «irresponsabilidad» el «minimizar el sacrificio de los guardias civiles que se dejan la vida en el cumplimiento del deber».

Para Asesgc, «existe una clara relación causa-efecto entre la muerte de los agentes y la peligrosidad intrínseca del servicio en el medio marino con embarcaciones vulnerables frente a narcolanchas de gran potencia». «Si la administración conoce un riesgo y no pone los medios, estaría incurriendo en una conducta irregular», ha apuntado la asociación.