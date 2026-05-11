Moreno reclama penas más duras contra el narcotráfico tras la muerte de guardias civiles: «Es obligación estar al lado de las víctimas»

Dos días después de la muerte de los dos guardias civiles en Huelva, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, instó el pasado domingo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que, cuando alcance la presidencia del Gobierno, promueva una modificación del Código Penal para aumentar las penas de todos los implicados en la «cadena del narcotráfico».

Así se pronunció Moreno en un mitin en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga junto a Núñez Feijóo, con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Antes del comienzo del acto, al que acudieron unas 6.000 personas, se guardó un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos en la persecución de una narcolancha en Huelva.

Moreno expresó el «dolor» del PP-A por esas muertes y deseó la pronta recuperación de los agentes heridos. También aprovechó para recordar a los dos agentes de la Guardia Civil que murieron hace dos años en Barbate (Cádiz) en una persecución de una narcolancha.

«Cuando seas presidente del Gobierno, te voy a pedir que reformes el Código Penal para que todos los que participan en la cadena del narcotráfico paguen por ello, de manera dura», ha trasladado Moreno a Núñez Feijóo, expresando que «ya está bien de que se rían de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

Asimismo, denunció que los cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional «no tienen ni los medios suficientes ni los recursos humanos suficientes», lo que «degrada a nuestro estado y a nuestro país».

«Te pido que pongas a disposición de nuestra Guardia Civil y Policía Nacional todos los medios que necesitan para que puedan luchar contra esa lacra del narcotráfico que cada vez se instala más en Andalucía», reclamó Moreno a Feijóo.

Alertó de que las narcolanchas ya se ven por toda la costa andaluza, desde «Pulpí (Almería) hasta Ayamonte (Huelva), 900 kilómetros donde los narcos campan a sus anchas en Andalucía, ante la falta de actuación y determinación del Gobierno de España», y «eso no lo podemos permitir».

Por último, criticó que el ministro del Interior no acudiera al funeral de Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles asesinados la semana pasada. «Cuando dos servidores públicos pierden la vida en servicio, la obligación moral y funcional de un ministro es estar al lado de las víctimas», en referencia a la ausencia en el funeral del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.