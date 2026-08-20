La comparación de Clint Eastwood entre EEUU y Europa: «Aquí no hay muchas formas de arte originales»

El famoso actor y director de cine estadounidense Clint Eastwood reflexionó sobre las raíces artísticas de su país y las comparó con las europeas, instaurando un debate sobre las diferencias entre cines. Esta intervención del directo se produjo el 5 de septiembre de 1990, en una famosa conversación pública con el crítico Richard Schikel en el Walker Art Center.

En aquella conversación, Eastwood afirmó que la mayoría de las expresiones artísticas e intelectuales estadounidenses tienen como lugar de origen la tradición europea. Fue duramente crítico con sus raíces, declarando que Estados Unidos a nivel artístico sólo había producido tres cosas de calidad: el jazz, el wéstern y el blues.

El legado de Europa

Eastwood señaló que en Estados Unidos escaseaban las formas de artes originales a pesar de tener la mayor industria del cine, como es Hollywood. La literatura, la pintura, la arquitectura y la música clásica son herencia del viejo continente. Adaptaron las tradiciones europeas, creando ramificaciones nuevas, pero con un claro arraigo europeo.

La cabeza visible del género western ha sido por excelencia Clint Eastwood. Al incluir en el saco del blues y el jazz al género de cine del western, lo ponemos al mismo nivel. Este género cinematográfico estaba en muchas ocasiones tachado por los propios estadounidenses como un modo de entretenimiento comercial de clase B.

En la misma conversación, el director estadounidense destacó irónicamente cómo tuvo que ser Europa, destacando Francia e Italia, la que validó por primera vez el western y su propia figura como verdaderas expresiones artísticas. Europa fue primera, incluso por encima del propio establishment de Hollywood.

La queja del nuevo cine de Hollywood

Ya por entonces Eastwood reconocía que, durante sus estancias en Europa, recibía quejas de cinéfilos europeos que le preguntaban constantemente por qué Hollywood no hacía ya cine para un público adulto, es decir, películas serias, maduras y con sustancia. Señaló durante la intervención que Hollywood se había centrado en un modelo de blockbusters de acción y efectos visuales dirigidos en especial a adolescentes.

El estadounidense ponía sobre la mesa el dilema que ocurría con Hollywood. O bien la industria no creía erróneamente que fuese a generar con el cine para adultos más ingresos, o los adultos se había vuelto reacios y había dejado de ir a las salas, por lo que se centraron en los adolescentes.