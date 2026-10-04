Ana Frank: «Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria»
Las curiosidades que desconocías de ‘El diario de Ana Frank’
Se insta a colocar una botella de plástico en el techo para ahorrar en tu factura de la luz: cuándo hacerlo y cómo se transforma en luz solar
La importante reflexión de John Lennon sobre las parejas: "El amor es como una flor, dale tiempo y crecerá"
Ana Frank fue una niña neerlandesa de origen judío, nacida en Alemania, cuya historia se hizo mundialmente conocida gracias un diario personal donde escribió sus experiencias durante los casi dos años y medio que permaneció escondida de los nazis en Ámsterdam, junto a su familia y otras cuatro personas, durante la Segunda Guerra Mundial.
Tras descubrir el escondite, todos fueron detenidos a distintos campos de concentración alemanes. De las ocho personas que permanecían escondidas, el único superviviente fue Otto Frank, padre de Ana. El 2 de septiembre de 1944, Ana fue deportada al campo nazi de Auschwitz y posteriormente trasladada a Bergen-Belsen, donde murió de tifus hacia mediados de febrero de 1945. En 1947, dos años después del final de la guerra, su padre publicó el diario bajo el título «La casa de atrás».
«Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria»
Ana Frank escribió en su diario numerosas reflexiones sobre la vida, entre las que destaca una que refleja su manera de entender la felicidad y la fortaleza interior: «Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria».
La primera parte de esta reflexión expresa una idea sencilla, pero profundamente humana: la felicidad no tiene por qué permanecer sólo dentro de quien la experimenta. Para Ana, la felicidad parecía estar relacionada con la capacidad de encontrar algo bueno incluso cuando las circunstancias eran difíciles. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de conservar dentro de uno mismo un espacio para la esperanza.
La segunda parte de la frase, «Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria», hace referencia otro aspecto fundamental: la fortaleza interior frente a la adversidad. Las dificultades pueden afectar profundamente a una persona, pero el valor y la confianza le ayudan a no sentirse completamente derrotada por las circunstancias.
Escritas hace casi un siglo, las palabras de Ana Frank traspasan épocas y fronteras porque hablan de sentimientos que siguen formando parte de la experiencia humana. La necesidad de encontrar esperanza en momentos difíciles, el deseo de mantener la confianza y la importancia de ayudar a los demás son cuestiones universales.
«Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás» se puede entender como una invitación a cuidar aquello que llevamos dentro y a compartirlo con quienes nos rodean. Y «quien no pierde ni el valor ni la confianza» recuerda que, incluso cuando las circunstancias son difíciles, conservar la esperanza puede convertirse en la mejor fortaleza.
Citas de Ana Frank
- «A pesar de todo, pienso que la gente es buena de corazón»
- «No pienso en la miseria sino en la belleza que aún permanece»
- «La única manera de conocer verdaderamente una persona es discutir con ellos. Porque cuando discuten en su punto más álgido, revelan su verdadero carácter»
- «Donde hay esperanza, hay vida. Nos llena de coraje fresco y nos hace fuertes de nuevo»
- «A la larga, el arma más poderosa de todas es un espíritu amable y gentil»
- «Piensa en toda la belleza que aún hay a tu alrededor y serás feliz»
- «Nuestra actitud determinará en gran medida la actitud que los demás adoptarán con nosotros»
- «La pereza puede parecer atractiva, pero el trabajo da satisfacción»
- «La formación final del carácter de una persona reside en sus propias manos»
- «El mejor remedio para los que tienen miedo, se sienten solos o infelices, es ir fuera, a algún lugar donde puedan estar tranquilos, solos con los cielos, la naturaleza y Dios. Porque solo entonces uno siente que todo es como debería ser»
- «La riqueza, la fama, todo se puede perder, pero la dicha en el corazón a lo sumo puede velarse, y siempre, mientras vivas, volverá a hacerte feliz»
- «Cuando escribo, puedo deshacerme de todos mis problemas»
- «Es realmente una maravilla que no hayan caído todos mis ideales, porque parecen tan absurdos e imposibles de llevar a cabo. Sin embargo, los guardo»
- «Nuestras vidas se forman gracias a nuestras elecciones. Primero hacemos nuestras elecciones. Entonces nuestras decisiones nos hacen a nosotros»
- «Para amar a alguien, tengo que admirarlos y respetarlos»
- «Creo firmemente que la naturaleza puede brindar consuelo a todos los que sufren»
- «Los muertos reciben más flores que los vivos, ya que el pesar es más fuerte que la gratitud»
- «La gente siempre seguirá un buen ejemplo; sé el que pone un buen ejemplo, no pasará mucho tiempo antes de que otros lo sigan»
- «No creo que construir castillos de arena en el aire es una cosa tan terrible de hacer, siempre y cuando no te toman demasiado en serio»
- «Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro, y que, pase lo que pase, volverás a ser feliz»
- «No puedo dejar que vean mis dudas, o las heridas que éstas han infligido sobre mí»
Temas:
- Frases
- Frases célebres
- OKD