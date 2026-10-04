Ana Frank: «Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria»

Ana Frank fue una niña neerlandesa de origen judío, nacida en Alemania, cuya historia se hizo mundialmente conocida gracias un diario personal donde escribió sus experiencias durante los casi dos años y medio que permaneció escondida de los nazis en Ámsterdam, junto a su familia y otras cuatro personas, durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras descubrir el escondite, todos fueron detenidos a distintos campos de concentración alemanes. De las ocho personas que permanecían escondidas, el único superviviente fue Otto Frank, padre de Ana. El 2 de septiembre de 1944, Ana fue deportada al campo nazi de Auschwitz y posteriormente trasladada a Bergen-Belsen, donde murió de tifus hacia mediados de febrero de 1945. En 1947, dos años después del final de la guerra, su padre publicó el diario bajo el título «La casa de atrás».

«Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria»

Ana Frank escribió en su diario numerosas reflexiones sobre la vida, entre las que destaca una que refleja su manera de entender la felicidad y la fortaleza interior: «Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria».

La primera parte de esta reflexión expresa una idea sencilla, pero profundamente humana: la felicidad no tiene por qué permanecer sólo dentro de quien la experimenta. Para Ana, la felicidad parecía estar relacionada con la capacidad de encontrar algo bueno incluso cuando las circunstancias eran difíciles. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de conservar dentro de uno mismo un espacio para la esperanza.

La segunda parte de la frase, «Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria», hace referencia otro aspecto fundamental: la fortaleza interior frente a la adversidad. Las dificultades pueden afectar profundamente a una persona, pero el valor y la confianza le ayudan a no sentirse completamente derrotada por las circunstancias.

Escritas hace casi un siglo, las palabras de Ana Frank traspasan épocas y fronteras porque hablan de sentimientos que siguen formando parte de la experiencia humana. La necesidad de encontrar esperanza en momentos difíciles, el deseo de mantener la confianza y la importancia de ayudar a los demás son cuestiones universales.

«Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás» se puede entender como una invitación a cuidar aquello que llevamos dentro y a compartirlo con quienes nos rodean. Y «quien no pierde ni el valor ni la confianza» recuerda que, incluso cuando las circunstancias son difíciles, conservar la esperanza puede convertirse en la mejor fortaleza.

Citas de Ana Frank