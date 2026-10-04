Un granjero de 54 años mata 789 peces y otros 1371 animales acuáticos al verter estiércol en un arroyo: ahora tendrá que pagar 22.000 € y 100 horas de trabajos comunitarios

Teunis Jan Willemsen, un ciudadano neerlandés de 54 años residente en Frankton, Indiana, ha sido condenado tras admitir su responsabilidad en el vertido de contaminantes que acabó con la vida de 789 peces y 1.371 animales acuáticos en un arroyo del norte de Ohio, donde trabajaba como gerente de una granja lechera.

Un juez federal dictó la sentencia el 8 de septiembre, después de que Willemsen se declarara culpable en mayo de verter negligentemente un contaminante en violación de la Ley de Agua Limpia. La condena fue de 15 meses de libertad condicional, una multa de 22.000 euros y 100 horas de trabajos comunitarios.

Qué provocó la muerte de miles de animales acuáticos en este arroyo

La Ley de Agua Limpia, la principal norma federal que regula los vertidos a los cursos de agua de Estados Unidos, prohíbe descargar contaminantes sin autorización previa. Declararse culpable de infringirla por negligencia, como hizo Willemsen, conlleva responsabilidad penal aunque no se demuestre intención deliberada de causar el daño.

Según los documentos judiciales, en diciembre de 2022 Willemsen ejercía como gerente de Heartland Dairy cuando los investigadores descubrieron que se estaba bombeando un vertido desde una balsa de decantación de la granja hacia una zanja cercana que desembocaba en un curso de agua.

El vertido, analizado posteriormente, resultó estar compuesto por estiércol y lixiviado de forraje ensilado, con concentraciones elevadas de amoniaco. La sustancia acabó con la vida de aproximadamente 789 peces y 1.371 animales acuáticos de otras especies.

El agua contaminada llegó hasta el arroyo Little Black Creek, afluente del río Saint Mary’s, que a su vez desemboca en el río Maumee.

«El acusado supervisó un vertido de aguas residuales cargadas de amoniaco que envenenó el agua durante kilómetros y mató a miles de peces y otros animales acuáticos», explicó Allison Landsman, agente especial al frente del programa de aplicación penal de la Agencia de Protección Ambiental en Ohio.

La condena y las reacciones de las autoridades

«Las vías fluviales de Ohio son vitales para nuestras comunidades, nuestra fauna y nuestra economía», declaró el fiscal general de Ohio, Andy Wilson. «Este caso envía un mensaje claro: quienes contaminen las vías fluviales de Ohio tendrán que rendir cuentas».

Landsman añadió que «el agua limpia es uno de los recursos más valiosos de Ohio y de Estados Unidos», y que la sentencia demuestra que la agencia y sus socios investigarán cualquier vertido que contamine cursos de agua interestatales.

El fiscal federal David M. Toepfer, del Distrito Norte de Ohio, fue igual de contundente: «No se tolerarán prácticas empresariales temerarias y negligentes que amenacen el medio ambiente y la fauna de Ohio». «Que esta sentencia sirva de recordatorio de que aplicaremos con firmeza las leyes ambientales federales, y quien contribuya a deteriorar la calidad de nuestra tierra, aire y agua será procesado», añadió.

Quién investigó y llevó el caso a juicio

El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Oficina de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Ohio y la Unidad de Investigaciones Especiales de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio, con apoyo del Departamento de Recursos Naturales del estado.

El Departamento de Recursos Naturales de Ohio prestó apoyo técnico a la investigación, centrada en determinar el alcance del daño causado a la fauna acuática del arroyo y de los cursos de agua a los que este desemboca.