Máxima inquietud en los agricultores valencianos: los muflones devoran los brotes de almendros y viñedos de sus cultivos

La fauna salvaje vuelve a poner en jaque a los agricultores valencianos. En Fontanars dels Alforins, una explotación de almendros sufrió graves daños tras la destrucción de numerosos brotes jóvenes.

El propietario calcula pérdidas de 6.000 euros y reclama medidas para evitar que nuevos ataques comprometan el futuro de sus cultivos.

Los agricultores valencianos denuncian los daños de la fauna salvaje en sus almendros

La alarma se concentra en una parcela de aproximadamente cuatro hectáreas situada en Fontanars dels Alforins. Allí, un agricultor identificado como Patricio Simó descubrió que varios animales habían devorado los brotes de sus almendros durante una de sus revisiones habituales.

El afectado recorre semanalmente sus tierras para comprobar el estado de los cultivos. En esta ocasión encontró numerosos injertos recientes dañados, una situación que amenaza el desarrollo de los árboles y el trabajo realizado durante los meses anteriores.

Este hecho afecta a una plantación de almendros, aunque el problema de la fauna silvestre también preocupa a otras explotaciones agrícolas de la comarca.

¿Qué animales han atacado los almendros de Fontanars dels Alforins?

Los daños se produjeron en 800 ejemplares de almendro de la variedad Vairo injertada sobre patrón Lauranne. Los injertos se habían realizado durante el invierno y el agricultor había limpiado recientemente la parcela para favorecer el crecimiento de los brotes y evitar que el viento los quebrara.

Sin embargo, los animales acabaron con parte de ese trabajo. El propietario estima que las pérdidas económicas ascienden a 6.000 euros, una cantidad que incluye el perjuicio causado a la plantación y las labores agrícolas realizadas.

En un primer momento, el agricultor sospechó que el ganado ovino de las inmediaciones podía haber provocado los daños. Tras hablar con el pastor y el propietario de las ovejas, descartó esa hipótesis.

El diario Levante-EMV informa de que los agentes medioambientales inspeccionaron posteriormente la parcela y de que un rebaño de entre 30 y 40 muflones habría devorado la plantación. Identificar la especie resulta clave para determinar las medidas de gestión necesarias.

¿Qué piden los agricultores para frenar los ataques de fauna salvaje?

Ante los daños, Patricio Simó presentó una denuncia y solicitó a la sociedad de cazadores local autorizaciones para realizar controles poblacionales u otras actuaciones cinegéticas.

La petición refleja una preocupación que va más allá de una única finca. Los agricultores necesitan proteger los brotes jóvenes, especialmente en las etapas iniciales de desarrollo, cuando cualquier ataque puede comprometer la producción futura.

Agronews Comunidad Valenciana cifra en más de 55 millones de euros anuales los daños ocasionados por la fauna silvestre en la Comunidad Valenciana, según las organizaciones agrarias. Los perjuicios afectan a almendros, viñedos, olivos y otros frutales.

Las entidades del sector reclaman a la Generalidad Valenciana un Plan Integral de Gestión de la Fauna que permita controlar las poblaciones de determinadas especies, reducir las pérdidas agrícolas y compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la actividad del campo.

La situación de Fontanars dels Alforins evidencia la tensión entre la protección de la fauna y la rentabilidad de las explotaciones. Para los agricultores, evitar nuevos ataques resulta esencial para mantener el trabajo y las inversiones realizadas en sus parcelas.