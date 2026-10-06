En 2021 un pescador estadounidense construyó un lago artificial para criar peces: en apenas 1.000 días lo tenía lleno de ciervos, búhos y mapaches

Para los sureños de Estados Unidos, construir un lago artificial para criar peces en una finca privada no es algo extraño. Es más, usualmente, miles de propietarios crean estanques para pescar, regar o dar de beber al ganado. Lo inusual es que uno de ellos se haya convertido, en menos de tres años, en un ejemplo de cómo responde la naturaleza cuando encuentra un espacio donde instalarse.

El protagonista de esta historia es un pescador de Alabama que lleva casi dos décadas compartiendo en YouTube su pasión por la pesca de agua dulce. Su idea inicial era tan concreta como poco ambiciosa en términos ecológicos: disponer de un lugar propio donde criar peces de gran tamaño y pescarlos sin salir de casa.

¿Qué fue lo que ocurrió en el lago artificial de Crimson Oak Pond en 1.000 días?

El estanque se llama Crimson Oak Pond y su creador es Stephen Russell, más conocido en redes como BamaBass. Junto a su mujer, Liz, empezó a construirlo en 2021 sobre un antiguo campo de cacahuetes de Alabama.

Al cabo de 1.000 días, el vídeo que compara el primer día con el último ha mostrado algo que no estaba en sus planes: el lago se ha llenado de vida salvaje.

Las cámaras instaladas en la finca han captado ciervos que se acercan a beber, búhos posados en los árboles de la orilla y mapaches que rondan el agua en busca de comida. A ellos se suman águilas calvas que pescan en el lago, patos, ardillas, reptiles y una gran variedad de insectos.

Desde luego, ninguno de estos animales fue introducido por la familia: todos llegaron por su cuenta.

El contraste con el punto de partida es evidente. Donde antes solo había surcos de cultivo y tierra desnuda, hoy hay una lámina de agua de unos cinco acres (algo más de dos hectáreas), rodeada de vegetación, con una isla central y una actividad animal que no se detiene ni de día ni de noche.

Paso a paso, así se construyó un lago artificial pensado para criar peces

Como cualquiera puede intuir, la obra no fue sencilla. Para impermeabilizar el terreno y evitar que el agua se filtrara, fueron necesarios alrededor de 850 camiones de arcilla.

Posteriormente, Russell añadió una isla, varios muelles, rocas y estructuras sumergidas que sirven de refugio a los peces, además de aireadores para oxigenar el agua y cámaras subacuáticas para seguir lo que ocurría bajo la superficie.

Una vez lleno, llegó el momento de poblarlo. La estrategia fue empezar por la base: en lugar de soltar directamente a los depredadores, el estanque recibió primero 12.000 peces pequeños que servirían de alimento a los demás.

Después se incorporaron ejemplares de black bass (la lubina negra americana), además de tilapias, truchas arcoíris y camarones de agua dulce.

Entre tanto, Russell documentó cada fase en una serie de vídeos que arranca el primer día de obra y llega hasta la suelta de los peces. Justamente esa constancia es la que ha permitido comparar, imagen a imagen, cómo un terreno agrícola se transformaba en un humedal capaz de atraer a especies que antes no tenían ningún motivo para acercarse a la finca.

¿Cómo es posible que un lago artificial atraiga ciervos, búhos y mapaches?

La respuesta a este subtítulo es corta: el agua actúa como un imán para la fauna. En un paisaje agrícola, donde las fuentes naturales escasean, un estanque ofrece bebida, alimento y refugio en un solo punto. Los insectos que nacen en el agua atraen a aves y anfibios; estos, a su vez, a depredadores como los búhos, y los peces completan el menú de águilas y mapaches.

Por otra parte, la vegetación que crece en las orillas también influye. Proporciona sombra, lugares de cría y zonas de paso a cubierto, de modo que animales esquivos como los ciervos se sienten más seguros al acercarse.

Así, en apenas unas temporadas se forma así una cadena alimentaria completa, sin necesidad de introducir ninguna especie terrestre de forma deliberada.

Por su parte, la ciencia lleva años señalando el valor de estas pequeñas masas de agua. Un estudio dirigido por Penny Williams y publicado en Biological Conservation comparó ríos, arroyos, acequias, lagos y estanques en un paisaje agrícola del sur de Inglaterra.

¿A qué conclusión llegaron? Que los estanques resultaron ser los que más especies albergaban y los que reunían más especies raras de plantas e invertebrados.

¿Puede un estanque privado sustituir a un humedal natural?

Pese a todo lo relatado hasta ahora, los expertos piden prudencia. Una investigación publicada en el Journal of Applied Ecology por Marina Reyne y su equipo analizó estanques artificiales creados dentro de programas agroambientales.

Este último concluyó que, aunque albergaban más invertebrados acuáticos y terrestres, no llegaban a reproducir las condiciones de los estanques naturales.

Dicho de otro modo, crear una masa de agua no basta para replicar un humedal formado de manera natural a lo largo de mucho tiempo.

Para concluir, cabe reiterar que Crimson Oak Pond tampoco es una reserva natural. Es un estanque de pesca gestionado de forma privada, donde la abundancia de peces se mantiene de manera artificial y donde factores como los fertilizantes o la llegada de especies invasoras pueden alterar el equilibrio.

Eso sí, según el equipo de Williams, los estanques dependen de cuencas muy pequeñas, lo que los convierte en uno de los ecosistemas acuáticos más fáciles de proteger.