La interminable herencia española en EEUU. ¿Por qué uno de sus estados clave homenajea a Castilla?

Estados Unidos está repleto de homenajes a España debido a nuestro pasado común. Por ello, a nadie le extraña que si miramos el escudo de armas de Alabama detenidamente podemos descubrir un homenaje al Imperio Español y a Castilla.

Por muchos es sabido que la bandera del estado de Alabama es un homenaje a la cruz de Borgoña, que tan importante es en la historia de España, pero la referencia castellana en su escudo es menos conocida.

Según ha relatado Juan Ignacio Güenechea en su informe Spanish legacy in the symbols of the United States, hay una razón histórica clave para entender por qué el emblema de Castilla y León aparece representado junto a otros símbolos históricos.

Además, no se trata de un escudo creado por españoles y que simplemente se mantuvo por tradición. El actual fue adoptado oficialmente en 1939 y rinde homenaje a todos los países que en algún momento ejercieron la soberanía del territorio: España, Francia, Gran Bretaña, la Confederación y Estados Unidos.

¿Por qué el escudo de Alabama incluye el emblema de Castilla?

Para comprender por qué podemos identificar el emblema de Castilla y León en el escudo de Alabama hay que entender que la historia de España en el territorio que actualmente forma el estado se remonta a la época de los exploradores del siglo XVI.

En 1540, el célebre conquistador Hernando de Soto llegó a la región con un numeroso grupo de soldados y nativos aliados, recorriendo el territorio en busca de riquezas y asentamientos estratégicos.

Además, casi dos décadas más tarde, en 1559, el explorador español Tristán de Luna intentó establecer un asentamiento permanente en la Bahía de Mobile, en la actual costa de Alabama.

Hay que reconocer que la colonia no prosperó, pero su expedición dejó una huella infinita en la historia de Alabama, marcando el inicio de la influencia hispana en el sureste de Estados Unidos.

Aun así, está no fue la última vez que España impuso su dominio en Alabama. Más de dos siglos después, durante la Guerra de Independencia de EE.UU., España volvió a conseguirlo.

En 1780, las tropas españolas, bajo el mando de Bernardo de Gálvez, tomaron el control de la Bahía de Mobile tras derrotar a los británicos. Este episodio consolidó la presencia española en la región y fue clave en la lucha contra el dominio británico en América.

Las referencias a España en el escudo de Alabama

El actual escudo oficial de Alabama fue diseñado por el congresista John B. Merrill y aprobado en 1939. Su creación nación con el objetivo de realizar un homenaje a la historia del estado y a todos sus soberanos.

Por ello, en su diseño decidieron incluir los símbolos de las cinco naciones que han gobernado la región en algún momento.

Esta es la razón por la que, en el cuartel superior derecho, podemos observar el emblema de Castilla y León, el cual representa la soberanía española sobre Alabama entre el siglo XVI y finales del XVIII.

Que uno de los estados más importantes de Estados Unidos use este símbolo, con su característico león rampante y el castillo dorado sobre fondo rojo, es una prueba más del glorioso pasado español en el continente.