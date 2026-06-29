Hoy, 29 de junio de 2026, se anuncia un cambio en el clima de Zaragoza y su provincia, donde predominan los cielos poco nubosos, aunque en el sistema Ibérico se esperan intervalos de nubosidad. Las temperaturas descenderán levemente y el viento soplará de manera suave del noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor agradable

El cielo se despereza lento este 28 de octubre en Zaragoza, luciendo despejado y radiante en las primeras horas de la jornada. Con temperaturas que oscilan entre los 21 y 31 grados, la sensación será más cálida, alcanzando máximas de hasta 35. Sin embargo, el aire se sentirá algo pesado debido a la humedad, que superará el 80%. El viento, que soplará de forma moderada a unos 15 km/h, permitirá que el día se sienta agradable, aunque es conveniente tener en cuenta algunas ráfagas que podrían ser más intensas.

Ya por la tarde, el termómetro subirá hasta los 34 grados, con una ligera brisa que aliviará el calor. A medida que avance el día, el sol brillará hasta las 21:41, otorgándonos varias horas de luz. Las previsiones indican que no se esperan lluvias significativas, lo cual es un alivio para quienes planean disfrutar del aire libre. La noche también mantendrá temperaturas agradables, aunque la sensación térmica podría descender un poco, lo que hará que la velada sea perfecta para pasear bajo las estrellas.

Calatayud: nubes amenazantes y brisa fresca

En Calatayud, el aire se siente diferente esta mañana, con una brisa que anticipa cambios inminentes. Nubes grises se agrupan en el horizonte, mientras los rayos del sol apenas logran filtrarse entre ellas. A medida que avanza la jornada, se espera que el tiempo se torne más inquieto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 30 grados, acompañadas de un viento fuerte que hará sentir más frescas las máximas.

La evolución del tiempo marcará un contraste notable entre la mañana y la tarde. Aunque al principio solo hay un 10% de probabilidad de lluvia, se prevé que las lluvias se intensifiquen hacia la noche, coincidiendo con una subida en la humedad, que alcanzará hasta el 100%. Además, las ráfagas de viento podrían llegar a los 8 km/h, lo que hace que no sean días para salir sin paraguas ni abrigo.

Tarazona: ambiente agradable con cielo nublado

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que rondarán entre los 16 y 30 grados. El cielo mostrará algunas nubes, pero no se esperan lluvias y el viento soplará de forma leve, creando un ambiente agradable para disfrutar del día.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de las actividades al aire libre. La calidez de la jornada invita a relajarse en las terrazas o a dar un paseo por los rincones locales, aprovechando la tranquilidad que ofrece el ambiente.