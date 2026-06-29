Previsión AEMET: cielos poco nubosos y posibles lluvias en Castilla y León hoy

Hoy, 29 de junio de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se espera un cielo poco nuboso, aunque con algunos intervalos de nubes bajas en el tercio norte y este durante la mañana, así como nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas. Pueden presentarse precipitaciones débiles en el extremo nororiental a primeras horas del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en el Sistema Central y tercio este, mientras que las máximas mostrarán un ligero o moderado descenso en el cuadrante nororiental.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 29 de junio

Cielo despejado con brisa suave en León

El día se presenta radiante en León, con un cielo despejado que se despereza lentamente bajo la suave luz matinal. Las temperaturas, que comenzarán en 14 grados, irán ascendiendo hasta alcanzar un cálido pico de 30 durante la tarde, mientras que la sensación térmica será similar, aunque se sentirá un ambiente cargado debido a la alta humedad que rondará el 85%. La brisa, moderada con ráfagas que pueden alcanzar hasta 30 km/h, aportará un leve frescor en los momentos más calurosos del día.

A primera hora, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, así que no hay inconvenientes para disfrutar de un agradable paseo. Ya por la tarde, el sol se mantendrá firme en su posición hasta la puesta, programada para las 22:03, ofreciendo un amplio margen de luz para aquellos que deseen aprovechar el final del día. Así, León se convertirá en un escenario perfecto para momentos al aire libre que nos regalan la alegría del buen tiempo.

Zamora: cielo nublado y vientos fuertes

La jornada en Zamora se presenta con un aire de inestabilidad que promete alterar el ritmo habitual. A medida que amanece, el cielo se muestra cubierto, dejando entrever la llegada de un viento fuerte que comienza a agitar las calles, mientras las nubes amenazan con soltar su carga de agua. Con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 35 grados, la sensación térmica juega a favor de un ambiente cálido, pero las rachas de viento pueden sorprender a más de uno.

Por la mañana, aunque el tiempo permanecerá mayormente nublado, se espera que las lluvias no hagan su acto de presencia hasta la tarde-noche. Con la velocidad del viento superando los 30 km/h y una humedad que podría alcanzar hasta el 80%, la tarde se torna un poco más fresca y revigorizante. Será un día recomendable para no olvidar el paraguas, ya que las precipitaciones podrían hacer acto de presencia cuando menos se espera.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido y con nubes

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado, mientras el sol se asoma por el horizonte a las 06:53. Las temperaturas fluctúan entre unos frescos 15 °C en la mañana y alcanzarán un máximo de 34 °C por la tarde, donde la sensación térmica puede llegar incluso a ser más calurosa. La humedad, aunque no extrema, se mantendrá en un 20% por la mañana y podrá llegar hasta un 95% en su punto máximo, lo que generará una atmósfera algo pesada.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. A lo largo de la jornada no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:58. Una jornada variada que invita a pasear por la ciudad y disfrutar de sus encantos.

Valladolid: cielo ligeramente nublado y tranquilo

Las condiciones meteorológicas serán favorables, con un cielo ligeramente nublado durante la mañana y transiciones similares por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 33 grados y aunque se prevén vientos suaves de dirección noreste, no se espera lluvia en ninguna franja horaria.

Un tiempo agradable invita a disfrutar de actividades al aire libre, así que es un buen momento para dar un paseo o simplemente relajarse en un parque. La atmósfera será tranquila, perfecta para disfrutar de un día sin preocupaciones.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca, que ronda los 15 grados, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. A medida que avancen las horas, el sol se irá consolidando, llevando la temperatura hasta un agradable pico de 26 grados por la tarde, en un ambiente sin posibilidad de lluvias.

Es un día perfecto para salir, así que no olvides vestir algo ligero y cómodo. Con el viento soplando del noreste, a una velocidad moderada, una gorra o gafas de sol pueden ser tus mejores aliados para disfrutar de un resplandeciente día en la ciudad.

Palencia: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de una mañana acogedora, con temperaturas que rondarán los 17 grados. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 30 grados en la tarde, acompañado de un viento del noreste que soplará a 20 km/h, aportando una brisa fresca y agradable.

Sin embargo, no se descartan algunas nubes hacia el final de la jornada, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones puntuales. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando la temperatura descenderá a 15 grados, manteniendo así el confort ante la posible inestabilidad del cielo.

Disfruta de un día soleado

en Ávila

Las primeras horas de la jornada en Ávila se presentan con cielos despejados y una temperatura en torno a los 16 grados, brindando una sensación térmica agradable. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde, con un viento suave del sureste que aportará frescura. Es recomendable salir a disfrutar del sol, vistiendo ropa ligera, ideal para aprovechar este espléndido día que se anticipa sin lluvia.

Segovia: cielo despejado pero posibles chubascos

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas, marcando un inicio de jornada con 17 grados que invitan a disfrutar del aire matutino. A medida que avance el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 31 grados en la tarde, mientras un ligero viento del noreste de 10 km/h aportará una sensación refrescante.

Sin embargo, no todo será tranquillo; se prevé que a media tarde, el cielo se nuble y aparezcan chubascos intermitentes, especialmente hacia la noche. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que las precipitaciones podrían sorprender a más de uno.

Agradable día para actividades al aire libre en Soria

Esta jornada en Soria nos recibe con un amanecer fresco y una temperatura mínima de 14 grados, mientras el sol saldrá a las 06:47, brindándonos casi 15 horas de luz. A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado, dejando atrás cualquier posibilidad de lluvia. A medida que avance el día, las temperaturas irán alcanzando un ambiente más cálido, con una máxima de 28 grados en la tarde, aunque una ligera brisa del noreste a 15 km/h hará que la sensación térmica sea muy agradable.

Hacia la tarde-noche, la situación se mantendrá estable, con cielos parcialmente nublados y una baja probabilidad de lluvias, dando paso a un ambiente idóneo para disfrutar de la velada. La humedad relativa oscilará entre 40% y 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida a medida que caiga la noche. En resumen, se prevé un día placentero y animado, perfecto para aprovechar al aire libre.