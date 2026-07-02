AEMET prevé un día soleado con nubes en Castilla y León y viento moderado del noreste

Hoy, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se espera un panorama mayormente poco nuboso o despejado, aunque con algunos intervalos de nubes bajas en el extremo nororiental. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado descenso, siendo más notable en el sur y oeste, mientras que las máximas permanecerán sin cambios, aunque en el tercio norte se anticipa un aumento, sobre todo hacia el oeste. El viento soplará del noreste y norte, flojo a moderado.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 2 de julio

Cielo despejado y ambiente cálido en León

El cielo de León se despereza lentamente este día, mostrando un esplendoroso azul sin nubes que amenacen con lluvias indeseadas. Las temperaturas oscilan entre los 12 grados por la mañana y alcanzan un máximo de 32 por la tarde, mientras el aire permanece fresco gracias a una suave brisa que sopla del sureste, alcanzando los 10 km/h. La sensación térmica se mantendrá agradable, con máximas de 31 grados, un verdadero alivio para quienes buscan disfrutar del calor estival.

A medida que avanza la jornada, las horas de luz se extienden ante nosotros, desde la cálida salida del sol a las 06:49 hasta la serenidad del ocaso a las 22:03. En este contexto, el ambiente se sentirá ligero, con una humedad que rondará entre el 15 y el 60 por ciento, evitando que el día se torne pesado. Ya por la tarde, el cielo seguirá despejado, brindando la oportunidad perfecta para una velada al aire libre, sin señales de lluvias que pudieran interrumpir la calma.

Zamora: brisa fresca y cambio inminente

Las calles de Zamora despiertan hoy con una mezcla de brisa fresca y una atmósfera cargada, anticipando un día que romperá con la rutina habitual. A lo largo de la mañana, el cielo se presenta mayormente despejado, invitando a disfrutar del aire puro, pero a medida que avancen las horas, el panorama se tornará cambiante con la llegada de nubes que prometen ventiscas.

La tarde ofrecerá un contraste significativo: el cielo se oscurecerá y el viento, que sopla del noreste a velocidades de hasta 50 km/h, traerá consigo una sensación térmica elevada de hasta 34°C. La humedad alcanzará niveles del 70%, lo que puede resultar incómodo. No olvides llevar paraguas y abrigarte adecuadamente, ya que el tiempo impone su capricho y es mejor estar preparados.

En la ciudad de Salamanca, agradable jornada con brisa suave

La jornada en Salamanca comienza con un amanecer sereno, con un cielo parcialmente nublado que dará paso a un ambiente más cálido a medida que avance el día. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 13°C, mientras que la sensación térmica podría sentirse un poco más elevada, alcanzando los 33°C. Con la brisa del noreste soplando a 20 km/h y algunas ráfagas que podrían llegar hasta 40 km/h, es importante estar atento a la fuerza del viento.

A medida que nos adentramos en la tarde, el termómetro se elevará hasta los 32°C y aunque no se espera lluvia, la humedad relativa comenzará a bajar, dejando un ambiente más cómodo con un 15% de humedad. Con más de 15 horas de luz, desde el amanecer hasta el atardecer, la satisfacción de disfrutar de un día agradable promete ser la constante en esta jornada en Salamanca.

Valladolid: cielos parcialmente nublados y ambiente agradable

La jornada se presenta con tiempo estable, caracterizado por cielos parcialmente nublados tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 31°C, con un viento moderado del noreste que podría generar algunas ráfagas. Sin embargo, se espera que el día transcurra sin lluvias, permitiendo disfrutar de un ambiente agradable.

Es un buen momento para aprovechar el tiempo, ya que el ambiente tranquilo invita a salir a pasear o realizar actividades al aire libre. La combinación de temperaturas suaves y cielos nublados crea el escenario perfecto para disfrutar de un día sin prisas.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta tranquila, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un agradable ambiente. Las temperaturas rondarán los 12 grados, ofreciendo una sensación térmica fresca. A medida que avancen las horas, el sol se mantendrá como protagonista, elevando la temperatura máxima hasta los 25 grados por la tarde. Será un buen día para salir, así que no olvides llevar ropa ligera y disfrutar de un agradable paseo al aire libre, ya que la tarde-noche se espera sin lluvia y con temperaturas agradables.

Palencia: calor y viento variable a la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondarán los 12 grados. A medida que avanza la jornada, el ambiente se calienta y por la tarde el termómetro alcanzará los 29 grados, mientras el viento del noreste sopla a 30 km/h, aportando una sensación fresca en momentos de mayor calor.

Sin embargo, la tranquilidad del día no se mantendrá, ya que se anticipan ráfagas de hasta 50 km/h hacia la tarde. Con un clima variable, se recomienda salir provistos de ropa ligera, pero sin olvidar una chaqueta para los momentos de viento y posibles cambios en el cielo.

Cielo despejado y sol radiante en Ávila

En la mañana en Ávila, el cielo se presenta despejado con un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire puro. Las temperaturas rondan los 12 grados, creando una sensación térmica agradable. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá similar, con un ligero ascenso que alcanzará los 29 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y aprovechar el sol radiante, ideal para un paseo o disfrutar en una terraza.

Segovia: cielo despejado con riesgo de chubascos

Las primeras horas traen un cielo despejado que poco a poco irá cubriéndose, dejando atrás una mañana fresca con temperaturas cercanas a los 14 °C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 32 °C, mientras que el viento soplará desde el norte con ráfagas de hasta 10 km/h, aportando un ligero frescor.

Sin embargo, conviene estar atentos, ya que la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales y la humedad relativa podría alcanzar niveles elevados. Se recomienda disfrutar del sol de la mañana y estar preparados con paraguas más tarde, pues el cambio de clima podría sorprender a quienes estén al aire libre.

Cielo despejado y sol radiante en Soria

El día comienza en Soria con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando una agradable máxima de 26 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a los 27, ofreciendo un confort notable. Sin probabilidad de lluvia ni nubosidad que interrumpa la luminosidad, los sorianos podrán disfrutar de aproximadamente 15 horas de luz desde la salida del sol a las 06:49 hasta su puesta a las 21:48.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, manteniendo la tónica de una jornada cálida y agradable. La brisa moderada, con vientos que soplan del noreste a 25 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h, aportará una frescura agradable, haciendo de este un día perfecto para actividades al aire libre. La humedad oscilará entre un mínimo del 35% y un máximo del 75%, aunque sin la amenaza de lluvias en el horizonte.