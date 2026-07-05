Hoy, 5 de julio de 2026, el cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia de Zaragoza, con un ligero ascenso de las temperaturas y máximas elevadas en la depresión del Ebro. El viento será flojo, con rachas ocasionalmente moderadas por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con viento fuerte

El cielo se despereza lentamente sobre Zaragoza, donde esta jornada promete ser mayormente despejada. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a repuntar hacia valores agradables, alcanzando hasta 40 grados. Aunque la humedad se mantendrá baja, el viento soplará con fuerza, especialmente por la tarde, generando algunas ráfagas que superarán los 30 km/h. Es un día ideal para disfrutar del sol, que saldrá a las 06:35 y se ocultará tras el horizonte a las 21:40, brindando un largo tramo de luz.

En cambio, a pesar del ambiente cálido, la probabilidad de lluvia es mínima, por lo que no se espera que el agua haga su aparición. Sin embargo, es recomendable tener precaución con el viento, que podría sentirse más intenso en ciertos momentos. A medida que caiga la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, pero la sensación térmica rondará los 40 grados, sobre todo con la actividad del aire. Así que, si planeas salir, no olvides la protección solar y mantenerte hidratado.

Calatayud: ambiente inestable con posibles lluvias

La mañana en Calatayud se presenta con una atmósfera de cambio, donde las nubes se arremolinan en el cielo, presagiando un día de inestabilidad. Con el viento soplando fuerte, creando una danza en los árboles, los termómetros marcan una mínima de 17°C mientras las primeras horas traen temperaturas frescas, en un contraste que invoca la posibilidad de lluvia.

A medida que avanza la jornada, el termómetro ascenderá hasta los 37°C, aunque la sensación térmica podría jugar una mala pasada, alcanzando también esta cifra de máxima. La tarde revela un aumento en la humedad, con valores que rozan el 75%, acompañados por ráfagas de viento que superan los 30 km/h. Un consejo útil: mejor llevar paraguas y prepararse para un cambio de planes inesperado.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y suaves temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 36 grados. Las ráfagas de viento serán leves, lo que contribuirá a un ambiente agradable tanto en la mañana como en la tarde, sin expectativa de lluvias.

Con estas condiciones, resulta un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. Aprovechemos la tranquilidad que nos ofrece y hagamos de este momento una ocasión para conectar con nuestro entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET