Los expertos en aire acondicionado coinciden: «No hay que tirar el agua que gotea»

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en un gran aliado en muchos hogares, proporcionando a las personas un alivio térmico. Y a pesar de que gotee agua del aire acondicionado, los expertos señalan lo que hay que hacer con ella en vez de tirarla y que puede ser útil en diferentes tareas domésticas, siempre que se respeten los límites de seguridad.

Hay que recordar que el agua que gotea se forma por la condensación: al enfriar el aire interior, la unidad elimina parte de la humedad del ambiente y la transforma en pequeñas gotas que caen por el desagüe. Desde el punto de vista fisicoquímico, se trata de un agua parecida a la destilada y generalmente libre de cloro.

Sin embargo, si pasásemos el agua por un equipo, descubriríamos que podría contener polvo, partículas metálicas, residuos de limpieza y microorganismos, por lo que se clasifica como no potable e inadecuada para el consumo humano. Pero sí tiene otro tipo de usos, como en la limpieza y el mantenimiento de exteriores e interiores. La idea es que esté en recipientes limpios y taparla para que no entren bichos.

Otros usos para esa agua

Otras tareas domésticas donde esta agua tiene una buena función son la limpieza de suelos, la de ventanas, la eliminación del polvo de muebles, lavar la carrocería del coche y enfriar los suelos de las terrazas y balcones. En la jardinería, se puede usar para plantas ornamentales, siempre que no sea para regar.

Es por ello que hay que tener precauciones con este tipo de agua aunque parezca limpia. No se debe tratar como agua potable, ni para beber, ni para cocinar, lavar alimentos, llenar bebederos para animales, acuarios, humidificadores, planchas ni para ningún procedimiento de higiene personal. Por tanto, el mantenimiento de los sistemas del aire acondicionado tiene que ser regular, pero eso no convierte el agua en potable.