La cocina sale a la terraza: la tendencia que transforma las casas de Mallorca este verano

La cocina ya no tiene por qué estar dentro de casa. Terrazas y jardines se transforman este verano en auténticos espacios para cocinar, comer y reunirse, impulsando una tendencia que gana cada vez más protagonismo en las viviendas de Mallorca: las cocinas de exterior.

El clima de la isla y una forma de vida estrechamente vinculada al aire libre han favorecido que el exterior de la vivienda deje de concebirse como un espacio complementario. Las terrazas se diseñan ahora con el mismo cuidado que salones y comedores, incorporando mobiliario, iluminación y cocinas completamente equipadas.

«En Mallorca tenemos la posibilidad de disfrutar del exterior durante muchos meses al año y eso está cambiando la forma de diseñar las viviendas. La terraza se ha convertido en una estancia más de la casa y cada vez se busca que tenga el mismo nivel de confort y funcionalidad que los espacios interiores», explica Álvaro Llompart, director general de Niehoff Baleares.

De la barbacoa a una auténtica cocina al aire libre

La tradicional zona de barbacoa evoluciona hacia cocinas exteriores completas, con amplias superficies de trabajo, almacenamiento y diferentes sistemas de cocción integrados.

Desde Niehoff Baleares destacan que el objetivo ya no es únicamente cocinar fuera, sino crear un nuevo punto de encuentro en la vivienda. «Antes hablábamos de colocar una barbacoa en la terraza. Ahora el concepto es completamente diferente. Se diseñan auténticas cocinas al aire libre en torno a las que sucede la vida: se cocina, se recibe a los amigos y se comparten largas sobremesas», asegura Llompart.

Esta nueva forma de vivir el exterior ha llevado a la firma alemana Niehoff a desarrollar tres líneas de cocinas pensadas para diferentes estilos de vida: Pro Master, Black Line y Teak Edition.

La Pro Master está dirigida a quienes convierten la cocina en una experiencia. Fabricada en acero inoxidable cepillado y con amplias superficies de trabajo y parrilla, permite incorporar un módulo Kamado y crear una zona de cocina con prestaciones pensadas para los grandes aficionados a la gastronomía.

Para terrazas de estética más contemporánea, la Black Line combina diseño y versatilidad. Sus módulos individuales y dobles permiten crear diferentes configuraciones e incorporar una exclusiva chimenea de gas, convirtiendo el espacio exterior en un escenario pensado para las veladas y los encuentros.

La Teak Edition, por su parte, apuesta por los materiales naturales y una estética más integrada en el paisaje. Sus estructuras y frentes están fabricados en teca reciclada, lo que convierte cada cocina en una pieza única, y se combinan con encimeras cerámicas de alta resistencia.

«No todas las terrazas ni todas las familias viven el exterior de la misma manera. Hay personas que disfrutan especialmente cocinando, otras que buscan un espacio para recibir y otras que priorizan que los materiales se integren de forma natural en el jardín. La clave está en diseñar la cocina en función de cómo se va a vivir ese espacio», afirma el director general de Niehoff Baleares.

Cocinas que se adaptan a cada terraza

La personalización se ha convertido también en uno de los elementos clave de las cocinas de exterior. Los sistemas modulares permiten combinar diferentes zonas de trabajo, almacenamiento y cocción en función del tamaño y las características de cada espacio.

Niehoff ofrece módulos universales y dobles, diferentes acabados HPL y frentes que pueden realizarse en el mismo material o en madera de teca cepillada o aceitada. A ello se suma la posibilidad de integrar hasta cinco modelos diferentes de barbacoas de gas entre los módulos de cocina. Bajo la zona de cocción, un mueble móvil permite incorporar almacenamiento adicional y aprovechar el espacio disponible.

«El verdadero lujo es tener un espacio pensado para tu forma de vivir. Una cocina exterior bien diseñada consigue que la terraza deje de ser un lugar de paso y se convierta en uno de los espacios más utilizados de la casa», concluye Álvaro Llompart. Una tendencia que encaja especialmente con el estilo de vida mediterráneo y que confirma que, este verano, buena parte de la vida de la casa sucede al aire libre.