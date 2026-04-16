Honda preocupación entre los expertos: 332 municipios españoles sin agua potable por culpa de la contaminación

Cuando se habla de los recursos más preciados, muchos piensan en el oro, el petróleo o los minerales raros. Pero hay uno aún más esencial y, a menudo, olvidado: el agua potable.

Y aunque los embalses en España presentan buenos niveles, eso no garantiza que el agua que llega al grifo sea apta para el consumo. Entre pérdidas en la red (que rondan el 16%) y la contaminación, cada vez más municipios ven cómo su agua deja de ser segura.

Expertos alertan de que 332 municipios en España se quedaron sin agua potable por la contaminación

La inquietud entre expertos ha aumentado después de que se confirmara que 332 municipios en España superaron el límite legal de nitratos en el agua potable (50 mg/l) en algún momento de 2024. Esto obligó a restringir su consumo en esas zonas.

Los datos, extraídos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), reflejan que el problema no es puntual, sino bastante extendido. De hecho, otros 2.860 municipios presentan niveles por encima de lo que la ciencia considera seguro (6 mg/l), una cifra muy por debajo del límite legal actual.

Los expertos señalan que el impacto se nota más en pequeños municipios que dependen de acuíferos, ya que son más vulnerables a este tipo de contaminación. En la práctica, muchos vecinos tienen que comprar agua embotellada o esperar a que llegue en camiones cisterna, algo que aumenta el gastro diario y complica la vida, sobre todo en zonas rurales.

Las áreas más afectadas se reparten por buena parte del país, aunque destacan comunidades como Castilla y León (con especial incidencia en Burgos, Zamora y Salamanca), Aragón (sobre todo Huesca), Castilla-La Mancha, Baleares y algunas zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

A esta situación se suma otro problema menos visible: hay municipios donde ni siquiera se mide de forma regular la presencia de nitratos o no se comunican los datos actualizados. Esto dificulta tener una imagen completa del problema y retrasa la toma de decisiones. Para muchos expertos, la falta de información clara es parte del riesgo.

Cuál es la causa del aumento de nitratos en el agua en España

Los expertos coinciden en que el origen principal está en la actividad agropecuaria intensiva. Por un lado, la agricultura. El uso masivo de fertilizantes nitrogenados busca aumentar la producción, pero una parte de esos compuestos no la absorben las plantas. Con el riego o la lluvia, ese exceso se filtra en el suelo y acaba llegando a los acuíferos.

Por otro, la ganadería intensiva y las macrogranjas. Los residuos animales, especialmente los purines, contienen grandes cantidades de nitrógeno. Cuando se almacenan o se esparcen sin control, terminan infiltrándose en la tierra y contaminando el agua subterránea.

A todo esto se suman factores que empeoran la situación. La sequía reduce el caudal disponible y concentra más los contaminantes. Y cuando llegan lluvias intensas tras periodos secos, arrastran esos compuestos hacia ríos y acuíferos en poco tiempo.

También influyen las características del terreno. En zonas con suelos más permeables o con alta dependencia de pozos, la contaminación avanza más rápido y resulta más difícil de controlar. Una vez que los nitratos llegan al acuífero, eliminarlos no es sencillo ni inmediato.

El resultado es un problema silencioso. El agua puede parecer limpia, sin olor ni sabor extraño, pero no siempre es segura. Por eso los expertos advierten de que, si no se toman medidas, el número de municipios afectados seguirá creciendo y el acceso a agua potable de calidad será cada vez más limitado.