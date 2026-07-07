El lema de vida de Arnold Schwarzenegger (78 años) para mantenerse activo: «El día tiene 24 horas, así que duerme 6 y aprovecha las 18 horas restantes»

Pocas figuras públicas han desarrollado una trayectoria tan diversa como la de Arnold Schwarzenegger y en COOL sabemos cómo lo ha conseguido. Con el paso del tiempo, el artista pasó de convertirse en una referencia mundial del culturismo a consolidarse como una de las grandes estrellas de Hollywood. Más tarde amplió su carrera hacia el ámbito empresarial, la política y la escritura, construyendo un perfil difícil de igualar.

Detrás de esa sucesión de éxitos, Schwarzenegger ha señalado en numerosas ocasiones que existió una idea que condicionó su manera de trabajar desde muy joven: aprovechar al máximo el tiempo disponible. Esa filosofía se resume en una frase contundente: «Para todos el día tiene 24 horas, así que duerme 6 y aprovecha las 18 horas restantes».

Mientras algunos lo consideran un ejemplo de disciplina, otros recuerdan que las recomendaciones médicas actuales sitúan las necesidades de descanso de la mayoría de los adultos entre siete y nueve horas diarias. Antes de continuar debemos tener en cuenta que cada cuerpo es un mundo y que cada persona tiene unas circunstancias concretas que no se pueden pasar por alto.

Organización y mucho esfuerzo

Arnold Schwarzenegger ha explicado en distintas entrevistas y conferencias que una de las frases que más ha escuchado a lo largo de su carrera es que «no hay tiempo». Para el ex gobernador de California, esa expresión suele esconder un problema de organización más que una auténtica falta de horas disponibles.

Su planteamiento parte de una idea sencilla: todas las personas disponen exactamente del mismo tiempo. La diferencia está en cómo se organiza cada uno.

Según ha explicado, muchas personas consideran imposible encontrar tiempo para estudiar, entrenar, desarrollar un proyecto empresarial o adquirir nuevas habilidades porque perciben que la jornada resulta insuficiente. Sin embargo, Schwarzenegger defiende que revisar cómo se distribuyen esas horas puede abrir espacios que inicialmente parecen inexistentes.

A lo largo de su vida profesional aplicó esa filosofía en ámbitos muy diferentes. Primero durante su etapa como campeón de fisicoculturismo, posteriormente en la industria cinematográfica y más adelante en su carrera política y empresarial. En todos esos escenarios, asegura que la planificación diaria y la constancia fueron elementos determinantes para alcanzar sus objetivos.

La importancia de descansar bien

La popularidad de la frase sobre dormir únicamente seis horas provocó que el debate trascendiera el ámbito de las conferencias y llegara tanto a las redes sociales como a especialistas en salud.

Numerosos expertos en medicina del sueño recuerdan que las necesidades de descanso no son iguales para todas las personas. La edad, el estado de salud, la actividad física o incluso determinados factores genéticos influyen en el número de horas que cada individuo necesita para recuperarse adecuadamente.

Las recomendaciones habituales para la población adulta sitúan ese descanso entre siete y nueve horas por noche. Dormir menos de forma continuada puede afectar a funciones esenciales como la memoria, la capacidad de concentración, el aprendizaje o el rendimiento físico e intelectual.

Precisamente por ese motivo, muchos especialistas consideran que la frase de Schwarzenegger no debe interpretarse de manera literal. Más que una recomendación sobre cuánto dormir, entienden que constituye una invitación a analizar cuánto tiempo se dedica diariamente a actividades que aportan poco valor a los objetivos personales.

Esa interpretación permite separar el mensaje motivacional de cualquier recomendación médica relacionada con el descanso. El actor ha insistido siempre en que su intención consiste en transmitir la importancia de la disciplina y del aprovechamiento del tiempo, no en establecer una norma universal sobre las horas de sueño.

Los objetivos de Schwarzenegger

Más allá de sus frases más conocidas, Arnold Schwarzenegger ha explicado repetidamente cuáles fueron algunos de los hábitos que marcaron su desarrollo profesional. Lejos de atribuir sus logros únicamente al talento, suele destacar la importancia de mantener una rutina estable y de repetir determinadas conductas durante años.

Entre esas costumbres figura levantarse temprano para comenzar la jornada con una planificación clara de las tareas que pretende realizar. Organizar cada día con objetivos concretos le ha permitido, según ha explicado, mantener el foco incluso en etapas de intensa actividad profesional.

Otro de los pilares de su rutina ha sido el entrenamiento constante. Desde sus primeros años como culturista hasta la actualidad, el ejercicio ha ocupado un espacio prioritario en su agenda. A ello añade el aprendizaje continuo mediante la lectura y la adquisición de nuevos conocimientos, convencido de que la formación no termina con la etapa académica.

Schwarzenegger también ha señalado que intenta reducir al mínimo aquellas actividades que considera poco productivas o que no contribuyen a avanzar hacia sus metas. Esa selección consciente del tiempo disponible forma parte de una filosofía que ha mantenido prácticamente inalterada durante toda su carrera.

Según ha explicado en numerosas ocasiones, la disciplina no consiste en trabajar sin descanso ni en eliminar cualquier momento de ocio. Su planteamiento pasa por mantener una constancia sostenida durante muchos años, evitando abandonar los objetivos ante las primeras dificultades.